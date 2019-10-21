وزير الإسكان يصدر قراراً بتكليفات جديدة بأجهزة المدن المختلفة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:56 ص
عاصم الجزار وزير الاسكان
عاصم الجزار وزير الاسكان
أحمد الشيخ
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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتعيينات وتكليفات جديدة بأجهزة المدن الجديدة المختلفة.

وجاء في نص القرار، أن يتولى المهندس عبدالوهاب سعيد صميده، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة والمكلف بتسيير أعمال الجهاز، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، وتكليف المهندسة جيهان أحمد عمار فرغلي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، والمكلفة بتسيير أعمال الجهاز، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.

ونص القرار على تعيين المهندسة حنان عبدالعظيم شوقي، مدير عام بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وكذا تولي المهندس محيى برهام يوسف عمار، مدير عام بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وأن يتولي المهندس حمودة محمد عطية الجلا، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة بدر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

كما نص القرار على تولي المهندسة مها سلطان محمد مصطفى، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وأن يتولى المهندس محمد أحمد عرابي محمد، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، وأن يتولى المهندس محمد مصلح سلامة حسين، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وشمل القرار، تولي المهندس أحمد حمدي إسماعيل السيد، مهندس مدني أول بجهاز تنمية مدينة بدر، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة للمرافق، وأن يتولى المهندس ياسر عبدالحليم حسن، مهندس معماري أول بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وأن يتولى المهندس على شحاتة محمد إسماعيل، مهندس مدني ثالث بجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.

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