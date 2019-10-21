هازارد في تحدي جديد لإثبات الذات مع ريال مدريد

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:48 ص
ايدين هازارد
ايدين هازارد
مصطفي صابر
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لم يكن البلجيكي ايدين هازارد متاحًا  في هزيمة ريال مدريد خارج أرضه أمام ريال مايوركا مساء يوم السبت بسبب ولادة طفله الرابع ، لكن زين الدين زيدان سيكون قادرًا على دعوة نجمه للعودة في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد غلطة سراي في إسطنبول يوم الثلاثاء.

تأثر البلجيكي حتى الآن في مسيرته المبكرة مع المرينجي ، ولكن في أعقاب الخسارة أمام مايوركا والمباراة القادمة خارج أرضه في غلطة سراي ، حان الوقت للاعب الذي أشرق في تشيلسي ومع المنتخب البلجيكي للخطوة فوق.


من المؤكد أنه لا يوجد مكان أفضل لهازارد وزملائه في فريق ريال مدريد لإظهار قدراتهم ، حيث ستكون ساحة تورك تليكوم بمثابة مرجل للضوضاء يتعين على أبطال أوروبا 13 مرة التغلب عليها ، وما من شأنه أن يؤدي عرضًا جيدًا ضد غلطة سراي إلى تمكين هازارد من أن يكون جمهورًا دوليًا أيضًا ، بعد أن فشل في تحقيق التأثير المطلوب منذ الانتقال إلى العاصمة الإسبانية في الصيف.

قدم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في المباراة التي خسرها الفريق أمام باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الأولى ، بينما لم يتمكن من الحصول على أي إيقاع في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد تعرضه لإصابة بعد عشية الموسم وعدم العودة حتى 14 سبتمبر.


وأصبح لدى هازارد الوقت لفتح حسابه مع الملكي ، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الفوز 4-2 على غرناطة ، وهي لعبة قبل الفاصل الدولي الذي بدأ فيه المهاجم بإظهار علامات على ما يمكنه تقديمه ، وبالنسبة لريال مدريد ككل ، من الواضح أنهم فقدوا لاعبًا يمكنه إحداث التغيير في الحملة بأكملها ، والأخير أيضًا.

صعد كريم بنزيمة بشكل كبير منذ رحيل كريستيانو رونالدو في صيف عام 2018 ، ولكن عندما فشل الفرنسي في العثور على الجزء الخلفي من الشبكة ، لا يتحمل أي شخص آخر هذه المسؤولية ، وكان من المأمول أن يساعد جاريث بيل في هذا الصدد ، ولكن الإصابات أصبحت مرة أخرى تؤثر على ويلشمان ، الذي لم يكن متاحًا لمواجهة غلطة سراي بعد التقاط ضربة أثناء أداء الواجب الدولي.


ومع ذلك ، فقد فشل في إظهار أنه قادر على الصعود وقيادة هذا الفريق. وقع ريال مدريد على عدن هازارد لمباريات مثل ليلة الثلاثاء ؛ لإنقاذ الفريق في أصعب لحظاتهم.

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