"الأرصاد" عن ثقب الأوزون: أكذوبة كبرى (فيديو)





ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 21 32

الإسكندرية 21 27

شبين الكوم 21 32

طنطا 21 28

بلطيم 21 27

مطروح 20 25

السلوم 20 24

سيوة 20 30

بورسعيد 22 28

دمياط 22 28

الزقازيق 20 32

الإسماعيلية 20 31

السويس 21 32

العريش 20 28

رفح 20 27

رأس سدر 22 31

نخل 14 30

نويبع 24 30

طابا 22 29

كاترين 14 25

الطور 21 31

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 24 34

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 33

بنى سويف 20 33

المنيا 19 34

أسيوط 20 35

سوهاج 20 36

قنا 21 36

الأقصر 21 37

أسوان 23 38

الوادى الجديد 23 37

حلايب 27 33

شلاتين 26 35



قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الاحتباس الحراري ظاهرة علمية حقيقية، ويؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، ولكن ثقب طبقة الأوزون أكذوبة كبرى الهدف منها سياسي.وأشار "عطا"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أنه لا يوجد ثقب في طبقة الأوزون، حيث استغل البعض تلك الشائعة في غلق مصانع في أماكن معينة، موضحا أنه قد حدث اضمحلال في طبقة الأوزون نتيجة الثورة الصناعية، وكثافة حركة الطيران، ولكن لم يدمر.وأوضح أن مصر تستخدم الآن محطات رصد جوية أتوماتيكية والتي تسمح برصد الغلاف الجوي وطبقاته، معلنا أنه لأول مرة سيكون هناك رادارات للطقس بحيث يمكن التنبؤ بموعد سقوط الأمطار، وكمية الأمطار، فضلا أنه سيتم استخدام حاسب آلي عملاق يسمح بتخزين البيانات.