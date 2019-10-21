رئيس جهاز دمياط الجديدة: بيع 15 محلاً تجارياً في مزاد علني بالمدينة





صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم عقد جلسة بيع مزاد علني لعدد (15) محلاً تجارياً بمدينة دمياط الجديدة بمساحات تتراوح بين (18م٢ :83م٢) بأسواق الأحياء والمجاورات وأسفل العمارات السكنية بمختلف مناطق المدينة.





وأضاف رئيس الجهاز أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد بأسعار تتراوح بين 18 ألف و77500 جنيه، مشيراً إلي تنوع أنشطة المحال التي تم بيعها بالمزاد لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة.









وأوضح رئيس الجهاز أن العميل يختار النشاط في حالة ترسية المزاد وإستكمال 10٪ من القيمة البيعية الراسي بها المزاد و1٪ مصاريف إدارية + 5.% لصالح مجلس الأمناء وإستكمال باقي الأقساط في المواعيد المحددة بكراسة الشروط.



