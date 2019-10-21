وزير القوى العاملة: نشارك مع أصحاب المشروعات التي تحتاج إلى آلات ومعدات



وكانت محافظة الدقهلية استعدت لاستقبال وزير القوي العاملة محمد سعفان ليشهد فعاليات الملتقى التوظيفي للشباب لأبناء الدقهلية، الذي تنظمه مديرية القوى العاملة تحت إشراف أحمد القللى وكيل الوزارة والسيد السنجابي وكيل المديرية وذلك بالصالة المغطاة بإستاد المنصورة الرياضي.



من جانبه، قال أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة في الدقهلية إنه من المقرر أن يسلم وزير القوى العاملة خلال فعاليات ملتقى التوظيف 200 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة.



كما يتم تسليم شهادات التخريج لأولي الدفعات من المتدربين في الدورة التدريبية لأعمال السباكة بوحدات التدريب المتنقلة وعددهم 15 عاملا، بمنحهم شهادات تدريب معتمدة من الوزارة وشهادة قياس مستوى مهارة ومزاولة حرفة.



وأضاف أن توفير فرص العمل للشباب من خلال الملتقيات التي يتم تنظيمها بمديريات القوى العاملة بالمحافظات تأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، كي يبدأ الشباب في العمل وتتكون عنده الخبرة المطلوبة والتي لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التي اكتسبها باقتحام سوق العمل



وأكد أن الملتقى يهدف الى خلق حياة كريمة لائقة، وذلك للحد من نسب البطالة.

قال الكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه يمكن للوزارة المشاركة مع أصحاب المشروعات التي تحتاج إلى آلات ومعدات حتى يستطيعوا المضي قدما في مشروعاتهم، كما يمكن للوزارة توجيه الراغبين في إقامة مشروعاتهم ووضع الرؤى والمقترحات.جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوزير القوى العاملة فى مكتبه بديوان عام محافظة الدقهلية بحضور الدكتور ايمن مختار السكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة القوى العاملة احمد القللي ووكيل المديرية محمد سنجارى.