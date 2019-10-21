تعرف على جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:-

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1085) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة
أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1108) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، دقيق وأقماح، سلع تموينية، غش غذائي، مخالفات في مجال اللحوم والدواجن، الأسماك، سلع مجهولة المصدر، سجائر).

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (10423) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
أسفرت جهودها في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائي لنهر النيل، حماية منافع الري والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضي الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط (466) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهودها عن ضبط (108) قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
أسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط (4) قضايا متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (14) قضية (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات).

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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