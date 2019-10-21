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ضبط متهم يعيد تعبئة أسطوانات البوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هبه عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بتجميع أسطوانات البوتاجاز وإعادة تعبئتها لطرحها بالسوق السوداء.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر) باستخدام منزله كمخزن لتجميع أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وإعادة طرحها وبيعها بالسوق السوداء بثمن أعلى من السعر الرسمي والاستفادة بفارق السعر.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المذكور بالمخزن المشار إليه أمكن ضبطه أثناء قيامه بإعادة تعبئة أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم ( تجاري 25 كجم ) من عدد 1 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم (منزلي 12،50 كجم) دون تكملة كامل محتواها، وذلك لإعادة بيعها والذى يعد غشًا تجاريًا.

وبتفتيش المخزن عثر على (124 أسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم - عدد 17 لاكور - عدد 130 غطاء برشام المستخدم لإسطوانات الغاز).

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار بالمواد البترولية المدعمة بالسوق السوداء.

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