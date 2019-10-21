اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 21-10-2019





استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 21-10-2019 في البنوك مقابل الجنية المصري خلال تعاملات اليوم في البنوك العاملة في مصر .





يعرض لكم "الفجر"، اسعار الدينار الكويتي اليوم الاثنين 21-10-2019 في العاملة بالسوق المحلية مقابل الجنيه المصري.









وسجلت البنوك المصرية"، سعر شراء الدينارالكويتي بالبنك الاهلي 53.13 جنيه للشراء، وللبيع 53.73 جنيه، وسجل53.39 جنيه للشراء،53.73جنيه للبيع ببنك مصر.





وسجل متوسط سعر صرف الدينار في البنوك المصرية وفقًا للبنك المركزي المصري 53.36 للشراء، 53.73 للبيع.









أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك الخاصة اليوم الاثنين 21-10-2019









اليوم البنك سعر الشراء 13/10/2019 بنك مصر 53.39 بنك بلوم 53.39 بنك الاهلي المصري 53.13 العربي الافريقي الدولي 53.29

البنوك التي سجلت اقل سعر للبيع الدينار الكويتي