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سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 21-10-2019

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:29 ص
بوابة الفجر
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اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 21-10-2019


استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 21-10-2019  في البنوك مقابل  الجنية المصري خلال تعاملات اليوم في البنوك العاملة في مصر  .


يعرض لكم "الفجر"، اسعار الدينار الكويتي اليوم الاثنين 21-10-2019 في العاملة بالسوق المحلية مقابل الجنيه المصري.



وسجلت البنوك المصرية"، سعر شراء الدينارالكويتي بالبنك الاهلي 53.13 جنيه للشراء، وللبيع 53.73 جنيه، وسجل53.39 جنيه للشراء،53.73جنيه للبيع ببنك مصر.


وسجل متوسط سعر صرف الدينار في البنوك المصرية وفقًا للبنك المركزي المصري 53.36 للشراء، 53.73 للبيع.



أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك الخاصة  اليوم الاثنين 21-10-2019



 

اليوم

البنك

سعر الشراء

13/10/2019

بنك مصر

53.39

بنك بلوم

53.39

بنك الاهلي المصري

53.13

العربي الافريقي الدولي

53.29

 

 

 

 

البنوك  التي سجلت اقل سعر للبيع الدينار الكويتي

 

اليوم

البنك

سعر البيع

13/10/2019

بنك الاهلي المصري

53.73

بنك مصر

53.75

بنك بلوم

53.76

 

 

 

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