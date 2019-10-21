رئيس هيئة الأنفاق: 1.9 مليار جنيه تكلفة إنشاء محطة هليوبوليس

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:36 ص
اللواء عصام والي
اللواء عصام والي
رقية جمال
Advertisements
قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق تبدأ بمحطة هارون يليها هليوبوليس ثم ألف مسكن، ثم محطة نادي الشمس، يستتبعها 6 محطات، محطات النزهة وهشام بركات ثم 4 محطات وصولًا لمحطة عدلي منصور.

واضاف "والي"، خلال حواره مع الإعلامية هند النعساني المذاع برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن محطة هيلوبوليس هي الأكبر في الشرق الأوسط، ومساحتها تبلغ 10 آلاف متر مسطح، وبها كافة التجهيزات الحديثة من أنظمة التحكم بالقطارات والتكييف المركزي بالمحطات، وكاميرات المراقبة حيث يوجد بها 78 كاميرا مراقبة.

وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم إضافة 5 آلاف متر مسطح لمحطة مترو هليوبوليس كنشاط استثماري ليدر عائد لتغطية جزء من تكلفة إنشاء المحطة بدلًا من اللجوء لسعر التذكرة وزيادة العبء على المواطن البسيط، موضحًا أن تكلفة إنشاء محطة هيلوبوليس تصل لـ 1.9 مليار جنيه.

أخبار تهمك

Advertisements

أخبار تهمك

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

منذ حوالي 18 ساعة

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مقتل مواطن ضربا بـ"الجزمة" على يد موظفة بمكتب التأمينات بالعاشر

منذ حوالي 21 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

11:23 ص

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status