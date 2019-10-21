رئيس هيئة الأنفاق: 1.9 مليار جنيه تكلفة إنشاء محطة هليوبوليس

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق تبدأ بمحطة هارون يليها هليوبوليس ثم ألف مسكن، ثم محطة نادي الشمس، يستتبعها 6 محطات، محطات النزهة وهشام بركات ثم 4 محطات وصولًا لمحطة عدلي منصور.



واضاف "والي"، خلال حواره مع الإعلامية هند النعساني المذاع برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن محطة هيلوبوليس هي الأكبر في الشرق الأوسط، ومساحتها تبلغ 10 آلاف متر مسطح، وبها كافة التجهيزات الحديثة من أنظمة التحكم بالقطارات والتكييف المركزي بالمحطات، وكاميرات المراقبة حيث يوجد بها 78 كاميرا مراقبة.



وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم إضافة 5 آلاف متر مسطح لمحطة مترو هليوبوليس كنشاط استثماري ليدر عائد لتغطية جزء من تكلفة إنشاء المحطة بدلًا من اللجوء لسعر التذكرة وزيادة العبء على المواطن البسيط، موضحًا أن تكلفة إنشاء محطة هيلوبوليس تصل لـ 1.9 مليار جنيه.

