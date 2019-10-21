بعد 5 وقائع.. ضبط عصابة سرقة المواطنين بـ"أسلوب المغافلة" بمدينة نصر

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال صعودها للشقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص"أدلت بأوصافه التقريبية" قام بدفعها داخل الشقة والاستيلاء منها على حقيبة يدها بداخلها (مبالغ مالية، 5 كارت فيزا، بطاقة تحقيق شخصيتها) ولاذ بالفرار.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم القليوبية، سبق اتهامه في 28 قضية آخرها قضية "نصب").



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (عاطلين) وباستهدافهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملك أحدهم، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي من متحصلات حوادث السرقة داخل مسكنهم، كما تم بإرشادهم ضبط (عدد 2 هاتف محمول – شاشة- عدد 19 رأس ماشية) أقروا بشرائها من المبالغ المالية المتحصلة من وقائع السرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

