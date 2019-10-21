خبير اقتصادي: الوضع في مصر مطمئن ويتحسن

قال أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إن الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن جدا، وفي تحسن، حيث أن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية في مصر شيىء مطمئن جدا.



وعن الوضع في تركيا، أشار "أبو علي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن تركيا تتعرض لانهيار اقتصادي محتمل، والذي بدوره سيقيدها سياسيا، وسيكون له تأثير على دعم تركيا على التنظيمات الإرهابية.



وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المواطنون الأتراك مستاءون من الوضع في بلادهم، حيث تأثروا بالظروف الاقتصادية الصعبة، معتبرا أن تدهور الوضع الاقتصادي أول مسمار في نعش أردوغان، حيث أن انحدار الوضع الاقتصادي يعتبر عامل مؤرق لأي نظام حكم.



ولفت إلى أن تعرض تركيا لعقوبات اقتصادية فأن تأثيرها أكبر بكثير من أي تدخلات عسكرية، حيث يمكن تقييد حركة أي دولة بالعقوبات الاقتصادية، منوها بأن الولايات المتحدة الأمريكية طرف اقتصادي هان جدا، وله تدخلات على مستوى العالم كله، ومن ثم فرض أمريكا عقوبات اقتصادية على تركيا سيكون مؤثر جدا.