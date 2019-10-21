متسابقة "ذا فويس" تتصدر الأكثر بحثًا ورد فعل والدتها يثير الجدل (فيديو)

رد فعل لجنة التحكيم



رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي



أغنية "يا عيني عليك يا طيبة"



نبذة عن برنامج "ذا فويس"



برنامج "ذا فويس" هو أحد أشهر برامج اكتشاف المواهب الغنائية، في الوطن العربي، وهو النسخة العربية من البرنامج الهولندي العالمي "The Voice"، والذي أسسه الفنان جون دي مول عام 2010، وهو من إنتاج شركة "سوني بيكتشرز"، وشبكة "تالبا" الإعلامية.



انطلق الموسم الأول من البرنامج عام 2012، وتم تصويره في استوديوهات "إم بي سي"، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وشارك في تقديم حلقات البرنامج كلٌ من الممثل المصري محمد كريم، والممثلة اللبنانية نادين نجيم.

في مرحلة العروض المباشرة، شاركت الممثلة المصرية أروى جودة في التقديم، وفاز في الموسم الأول المطرب الشاب مراد بوريقي، وكان عضوًا بفريق الفنان عاصي الحلاني.



الموسم الثاني من "ذا فويس"



انطلق الموسم الثاني من البرنامج في ديسمبر عام 2013، وقدمت حلقاته الفنانة اللبنانية إيميه صياح، وشارك المغني ريكي مارتن العالمي، في الحلقة النهائية، وفاز بلقب الموسم الثاني، المطرب العراقي الشاب ستار سعد، والذي كان عضوًا بفريق كاظم الساهر.



الموسم الثالث من "ذا فويس"



انطلقت أولى حلقات الموسم الثالث، في ديسمبر 2015، وقدمت حلقاته إيميه صياح، وفازت المطربة الأردنية نداء شرارة بهذا الموسم، وكانت عضوة بفريق شيرين، وتوقف البرنامج بعد ذلك لفترة مؤقتة في 2014 مع ظهورالنسخة الأخرى المخصصة للأطفال.



الموسم الرابع من برنامج "ذا فويس"



انطلق الموسم الرابع في فبراير عام 2018، وتكونت لجنة التحكيم من كلٍ من عاصي الحلاني، ومحمد حماقي، وإليسا، وأحلام الشامسي، وقدمت حلقاته المصرية ناردين فرج، والسعودي بدر آل زيدان

تصدر برنامج المواهب "ذا فويس" خلال الساعات الماضية، "تريند" الأكثر بحثًا، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من خلال مقطع الفيديو الخاص بمشاركة الفنانة الشابة نورهان المرشدي، وأقترب فيديو مشاركتها من تحقيق 2 مليون مشاهدة بعد يومين من طرحه.غنت المتسابقة نورهان المرشدي أغنية "يا عيني عليكي يا طيبة"، للمطربة آمال ماهر، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهور المسابقة بالاستديو، ولجنة التحكيم التي تكونت من، محمد حماقي، وأحلام، سميرة سعيد، وعاصي الحلاني.التفتت الفنّانة أحلام على الفور لنورهان، وفوجئت نورهان برد فعل أحلام السريع، ممّا دفعها للقفز على المسرح بسعادة شديدة أمام الجمهور، بينما كان ردّ فعل والدة المتسابقة مثيرًا جدًا، إذ سقطت على الأرض من شدة الفرح، وسجد شقيقها هو الآخر كما يفعل لاعبو كرة القدم.شهدت الحلقة مجموعة من ردود الأفعال المثيرة، فقد توجّهت نورهان إلى أحلام واحتضنتها أحلام بشِدّة، ممّا دفع أحلام للبكاء، وقالت إنّ صوتها وأداءها أجبراها على الالتفاف لها.تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي ظهرت خلاله المتاسبقة نورها المرشدي، عبر النشطاء عن إعجابهم الشديد بصوتها، وقد أثار رد فعل والدتها وشقيقها التعليقات الإيجابية؛ بسبب فرحتهم الشديدة.يشار إلى أن أغنية "يا عيني عليكي يا طيبة"، هي أغنية فيلم "خيانة مشروعة"، والفيلم من بطولة هاني سلامة، وسمية الخشاب، ومي عز الدين، وهو من إخراج خالد يوسف.