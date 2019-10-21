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طلب إحاطة للحكومة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
الدكتورة شيرين فراج
الدكتورة شيرين فراج
عبداللطيف هيبة
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تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن ما وصفته بتقاعس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن قيامها بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة.


وقالت النائبة في فى طلب الإحاطة المقدم، إن عدد المنشآت الطبية الخاصة فى مصر يتجاوز 100 ألف منشأة حيث ينص القانون على أن الإدارة تقوم بالتفتيش الدورى عليها، وتتعلل إدارة العلاج الحر عن عدم القيام بواجبها بسبب قلة المفتشين وعدم توافر القدرات للقيام بواجبهم، ما أدى إلى وجود خلل جسيم وفوضى فى المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من عدم المراقبة عليها، ما يؤدى إلى خلل جسيم فى تقديم الرعاية الصحية فى مصر.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تتعدد المخالفات في اشتراطات مكافحة العدوى وغيرها من الاشتراطات التى تؤدى إلى إصابة المريض بالعدوى بدلا من القيام بعلاجه على الرغم من قيام المريض بدفع قيمه العلاج وتتعلل الإدارة فى عدم القيام بواجبها بأنهم لا يستطيعون غلق تلك المنشآت؛ لأن أغلب المنشآت الخاصة مخالفة للاشتراطات، موضحه أن مراكز الإدمان تحولت لمراكز علاج دون وجود طبيب، ولا يوجد عليها لافتات تثبت أنها مركز لعلاج الإدمان، وأغلبها يكون في الأماكن النائية والمجتمعات العمرانية الحديثة في المقطم ومدينة نصر والتجمع الخامس والمعادي لتكون بعيدًا عن الأعين.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراستها.

وتضمنت قائمة الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 4\8\2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو والموقع بتاريخ 2019\8\19.


وشملت القائمة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 19\8\2019، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية ( اوفيد ) بمبلغ 14 مليون دولار مريكي وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24\7\2019.

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الكلمات المفتاحية

مصر مجلس النواب المنشآت الطبية الدكتورة شيرين فراج الحكومة اعضاء مجلس النواب

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