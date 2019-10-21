بول بوجبا يفسد 3 أهداف لريال مدريد

أنهى الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد أحلام فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي في الانتقال إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي إل أن فابيان رويز نجم نابولي كان بالفعل هدفًا لدى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي الأخير، إلا أن رغبة وإصرار زيدان على ضم بوجبا عرقل إمكانية انضمام رويز لكتيبة الميرنجي .

وأوضح أن زيدان لم يتساءل عن إمكانية التعاقد مع نجم نابولي، ولم يفكر سوى في ضم بوجبا، كما رفض التعاقد مع من كريستيان إريكسن نجم توتنهام، والهولندي الشاب دوني فان دي بيك من صفوف أياكس .

وتابع الموقع أن المدير الفني الحالي لريال مدريد رفض جميع العروض المقترحة من مجلس إدارة الفريق لتدعيم مركز خط الوسط، من أجل انتظاره لحسم صفقة بوجبا .

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة دياريو جول، فإن زيزو سيعود لعاداته ويرفض ضم فابيان رويز نجم نابولي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل بول بوجبا.



