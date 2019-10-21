بساري أحمر.. كريتي سانون بإطلالة جديدة على "الانستجرام"

نشرت الفنانة الهندية الشابة كريتي سانون ، صورة على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور الشهير "الانستجرام" بالأحمر، فأشعلت الموقع وانهالت عليها الإعجابات والتعليقات.





وكشفت " كريتي" عن كل ما يخص الإطلالة، الاستايل الخاص بها كان من اختيار مصممة المشاهير المعروفة سوكريتي جروفر، والمكياج من الشهيرة فاردان ناياك، الزي والمجوهرات من أنيتا دونجر، ومسؤول الشعر جوهار والمصور الشهير شيفانجي كولكارني.





وهناك فيلمان قادمان في السينما للفنانة " كريتي سانون "، فيلم "Housefull 4" وهو الجزء الرابع من سلسلة الأفلام التي تحمل نفس الإسم "Housefull"، وهو فيلم كوميدي من إخراج فرهاد سامجي، من إنتاج ساجد ناديوالا، وبطولة كريتي سانون، أكشاي كومار، بوجا هيغد، كريتي خرباندا، بوبي ديول، ريتيش ديشموخ وبومان إيراني، وسيتم عرض الفيلم في 25 أكتوبر 2019.





وفيلم " Panipat" هو فيلم درامي من الفترة التاريخية الهندية سيحكي القصة التي أدت إلى معركة بانيبات ​​الثالثة، من إخراج أشوت غواريكار، وبطولة كريتي سانون، أرجون كابور، سانجاي دوت، مير ساروار، زينات أمان، بادميني كولهابوري ونواب شاه، وسيتم عرض الفيلم في 6 ديسمبر 2019.





وعن دورها في فيلم " Panipat"، قالت كريتي هذا الفيلم ينقلك إلى عصر مختلف و أنها لم تكن تتصور أبدًا أنها ستكون جزءًا من هذا “الفيلم الضخم"، وقالت أنها وجدت من المثير للاهتمام أن تلعب شخصية المهاراتية من عصر مختلف، وأضافت أنها لا تعرف المهاراتية على الإطلاق ومع ذلك فقد تعلمت قليلاً عن الفيلم من معلمها، وأضافت أنها ترغب في الجلوس مع معلمها خلال المشاهد ومعرفة كيفية نطق كلمات مختلفة وإضافة المزيد من الكلمات بمفردها، وقالت إنها فعلت جزءًا صغيرًا من مشاهد قتال بالسيف وكان أمرًا مثيرًا لها لأنها لم تقم من قبل بقتال السيف ولقد كانت متحمسة وسعيدة.



