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رئيس حزب القوات اللبنانية يطالب بتشكيل "حكومة الصدمة"

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:32 ص
جعجع
جعجع
وكالات
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طالب سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، رئيس الحكومة سعد الحريري بتقديم استقالته وتشكيل ما أسماها "حكومة الصدمة"، حسبما نقلت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام".

 

وأضاف أن الحكومة التي ستشكل يجب أن تكون بعيدة عن الطبقة السياسية الحالية، مشيراً إلى أن "حكومة من المستقلين تبدو الحل الوحيد للأزمة الراهنة".

 

وأضاف: "نحن لا نتحدث عن بديل. يمكن الرئيس سعد الحريري نفسه أن يرأس حكومة المستقلين التي أتحدث عنها".

 

وأشار جعجع إلى أن مشكلة رئيس الجمهورية ميشيل عون تكمن في أنه "لا يسمع نصائح أحد".

 

وعن مواقف زعيم حزب الله حسن نصر الله الأخيرة، قال جعجع إنها "تدل على أنه لا يقرأ جيداً الإشارات الواردة من الشارع، بدليل أن الناس لم يتوانوا عن التظاهر في أهم معاقل حزب الله وحركة أمل".

 

وقال إن على الرئيس الحريري مراجعة علاقته مع الوزير جبران باسيل.

 

وأضاف: "لا أعرف الأسباب التي دفعت وليد جنبلاط إلى التراجع عن الاستقالة".

 

وكان جعجع أعلن استقالة وزرائه من الحكومة. وقال خلال مؤتمر صحافي ليل السبت - الأحد من معراب شمال بيروت، إن التحديات التي تواجهها البلاد غير مسبوقة. كما أضاف: "لم نلمس أي نية جدية من المسؤولين اللبنانيين بمعالجة الأزمات"، مشدداً على أنه "لا ثقة لدينا بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات".

 

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لبنان رئيس حزب القوات اللبنانية حكومة الصدمة جعجع

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