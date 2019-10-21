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الرئيس اللبناني: اتهام الجميع بالفساد ليس أمرا عادلا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:27 ص
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات
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قال الرئيس اللبناني ميشيل عون، إن المتظاهرين في الشوارع يعبرون عن ألم الشعب، لكن اتهام الجميع بالفساد ليس أمرًا عادلًا.

 

وطالب عون، برفع السرية عن الحسابات المصرفية للوزراء الآن وفي المستقبل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الإثنين.

 

كشف أكبر مسؤول في "بلوم بنك"، الذي يعد أكبر بنك في لبنان من حيث الأصول، أن الحكومة ستكون قادرة على تطبيق التغييرات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحقيق التوازن في الاقتصاد بما يخرج البلاد من أزمتها الحالية، لكن وفق شروط معينة.

 

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا ناشينال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، أبدى رئيس مجلس إدارة البنك سعد الأزهري تفاؤله حتى في ظل الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ أيام احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

 

وقال: "رغم أن لبنان يمر بوقت صعب فإن الإصلاحات الاقتصادية الجادة ستنفذ في نهاية المطاف في جوانب مرتبطة بالاستدامة المالية والحوكمة والمشاريع الحكومية وجودة بيئة الاستثمار".

 

ويشهد لبنان من أوضاع صعبة، واحتجاجات مستمرة لا تهدأ في شوارع بيروت، ودعوة المتظاهرين إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصام، وسط العاصمة بيروت وبقية المدن حتى تحقيق مطالبهم، حاول رئيس الحكومة سعد الحريري، تهدئة الأوضاع من خلال طرح مبادرة، عُرفت بأسم" طريق الإنقاذ" من أجل الاستجابة لمطالب المواطنين.

 

وفي صباح أمس الأحد، أعلنت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية، أن رئيس الحكومة سعد الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذية قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".

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