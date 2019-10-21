رئيس بني سويف: الفوز على شبان قنا بداية رحلة الصعود للممتاز

قال على سليم رئيس مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى إن الفوز الذي حققه فريقه أمس على شبان قنا، يعد بداية جيدة لإسعاد الجماهير السويفية، من أجل المنافسة مبكراً على الصعود للدوري الممتاز.





وأضاف سليم أن إحراز أربع أهداف في المباراة الافتتاحية يمنح اللاعبين الوجهاز الفني ثقة كبيرة لمواصلة تحقيق الإنتصارت خلال المرحلة المقبلة.





وأوضح أنه سيتم خلال الفترة القادمة تسهيل دخول الجماهير لمدرجات استاد بنى سويف الرياضى بعد التنسيق مع الجهات المخلتلفة ..





وعلى جانب آخر قدّم حسن موسي المدير الفنى لبنى سويف التهنئة للجهاز المعاون واللاعبين والإدارة على تحقيق الفوز بالمباراة الاولى، مطالباً لاعبيه بضرورة الإستمرار في تحقيق الإنتصارات من أجل تحقيق الصعود في نهاية الموسم.





وأضاف أن فريق شبان قنا من الفرق الصاعدة حديثا ولاحت للاعبيه فرصتين بالشوط الاول ولكن تعاملنا معهم بتميز ، مشيراً أن فريقة إفتقد للحضور الجماهيري الذى تتميز به فرق بنى سويف ويأمل موسى فى حضور الجماهير بالمباريات القادمة .





فيما أشاد محمود بكرى لاعب بنى سويف بمستوى جميع اللاعبين وهنأهم على الأداء والفوز بالثلاث نقاط، وأنه يسعى لتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدورى الممتاز .





وكان بني سويف قد حقق الفوز أمس على حساب شبان قنا، بأربعة أهداف نظيفة، عن طريق محمود بكري هدفين وحسام عيسى وحسام البدري.