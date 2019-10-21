Advertisements

رئيس بني سويف: الفوز على شبان قنا بداية رحلة الصعود للممتاز

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:28 ص
بني سويف
بني سويف
محمد الحسيني
Advertisements
Advertisements
قال على سليم رئيس مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى إن الفوز الذي حققه فريقه أمس على شبان قنا، يعد بداية جيدة لإسعاد الجماهير السويفية، من أجل المنافسة مبكراً على الصعود للدوري الممتاز.


وأضاف سليم أن إحراز أربع أهداف في المباراة الافتتاحية يمنح اللاعبين الوجهاز الفني ثقة كبيرة لمواصلة تحقيق الإنتصارت خلال المرحلة المقبلة.


وأوضح أنه سيتم خلال الفترة القادمة تسهيل دخول الجماهير لمدرجات استاد بنى سويف الرياضى بعد التنسيق مع الجهات المخلتلفة ..


وعلى جانب آخر قدّم حسن موسي المدير الفنى لبنى سويف التهنئة للجهاز المعاون واللاعبين والإدارة على تحقيق الفوز بالمباراة الاولى، مطالباً لاعبيه بضرورة الإستمرار في تحقيق الإنتصارات من أجل تحقيق الصعود في نهاية الموسم.


وأضاف أن فريق شبان قنا من الفرق الصاعدة حديثا ولاحت للاعبيه فرصتين بالشوط الاول ولكن تعاملنا معهم بتميز ، مشيراً أن فريقة إفتقد للحضور الجماهيري الذى تتميز به فرق بنى سويف ويأمل موسى فى حضور الجماهير بالمباريات القادمة .


فيما أشاد محمود بكرى لاعب بنى سويف بمستوى جميع اللاعبين وهنأهم على الأداء والفوز بالثلاث نقاط، وأنه يسعى لتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدورى الممتاز .


وكان بني سويف قد حقق الفوز أمس على حساب شبان قنا، بأربعة أهداف نظيفة، عن طريق محمود بكري هدفين وحسام عيسى وحسام البدري.

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قنا بني سويف الدوري المصري اخبار الرياضة

موضوعات متعلقة

مدرب المنيا : الفوز على التليفونات دفعة كبيرة للتأهل للممتاز

المدير الفنى لبنى سويف يناشد المحافظ لدعم الفريق

مصطفى شعبان : هدفنا الصعود بالمنيا للدوري الممتاز

مدرب التليفونات: الفوز على المنيا جاء في وقته

عقب تصدر القسم الرابع.. سمسطا يبحث عن النهاية السعيدة

المنيا يواجه ناصر الفكرية استعدادًا للموسم الجديد

المنيا يواجه الزمالك وديًا

ماذا قال لاعبو شبان قنا عقب الخسارة أمام بنى سويف

رئيس بني سويف يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز على قنا

أخبار تهمك

مرتضي منصور يعلن تفاصيل تأجيل القمة

منذ حوالي 8 ساعات

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

منذ حوالي 18 ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مقتل مواطن ضربا بـ"الجزمة" على يد موظفة بمكتب التأمينات بالعاشر

منذ حوالي 20 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status