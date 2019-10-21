نيمار يشعل أزمة بين سان جيرمان والبرازيل

عاد النجم البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا، إلى فريقه باريس سان جيرمان متأثرًا بإصاباته خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل ضد نيجيريا في المباراة الودية التي جمعت كلا الطرفين خلال فترة التوقف الدولية الماضية.





وأشار موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أن نيمار تعرض لإصابة جديدة خلال مباراتين فقط خاضهما مع المنتخب بلاده، ليثير استياء مسؤولو النادي الباريسي.









وأوضح الموقع الفرنسي أن أزمة إصابة نيمار الأخيرة زادات من التوتر بين مسؤولي باريس سان جيرمان والقائمين على المنتخب البرازيلي، وذللك لأنها لم تكن الإصابة الأولى لللاعب بقميص السامبا.









وتابع أن نادي العاصمة الفرنسية يطالب اتحاد كرة القدم البرازيلي بسداد قيمة تكاليف علاج اللاعب ورعايته، وهو ما سيشعل أزمة جديدة بين كلا الطرفين، خصوصًا بعد حالة الاستياء التي عبر عنها ليوناردو أوراجو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان.









ووفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية، فإنه سيتم انعقاد اجتماع بين أعضاء باريس سان جيرمان للوقوف حول ما يتعلق بسلوك اللاعب البرازيلي داخل وخارج الملاعب والذي أدى لكثرة تعرضه للإصابة، وذلك بعدما تأكد غيابه عن الملاعب لمدة لن تقل عن شهر.



