تخفيضات وعروض من مصر للطيران لعملائها (تعرف عليها)





وفي سياق آخر، تسلمت شركة مصر للطيران طائرتها الجديدة من طراز "A220-300"، وذلك بمصنع شركة بومبارديه بمونتريال فى كندا، وهى الطائرة الثالثة من ضمن صفقة مصر للطيران لضم 12 طائرة من ذات الطراز لأسطولها.





وقد احتفل مطار أوستند الدولى ببلجيكا باستقبال طائرة مصر للطيران بتقليد رش المياه، وذلك خلال توقف الطائرة لتزويدها بالوقود، لكونها أول طائرة من طراز A220 تهبط به، ثم استأنفت الطائرة رحلتها إلى مطار القاهرة الدولى.





يأتى هذا فى ضوء تنفيذ خطة مصر للطيران الاستراتيجية فى تحديث وتطوير أسطولها، وبما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع فى خطوط التشغيل.





وعلى مدار أسبوع الاستلام، قام وفد مصر للطيران، والذى ضم ممثلين عن قطاعات التخطيط والشؤون القانونية والمالية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وممثلى شركة الصيانة والأعمال الفنية، وطاقم القيادة والركب الطائر وممثلى أبحاث وتطوير الكابينة بشركة الخطوط الجوية، بالتأكد من سلامة جميع الخطوات الفنية المتبعة ومطابقتها للمعايير المتعاقد عليها، ومراجعة كافة إجراءات التعاقد مع ممثلى الجهات المعنية.





ويعد هذا الطراز من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم فى فئة الطائرات ذات الممر الواحد، بما يضمه من مقصورة مميزة ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التى توفر المزيد من الضوء الطبيعى والاستمتاع بالسماء.





وتسعى مصر للطيران لتحقيق تجربة سفر مميزة تلبى رغبات عملائها على متن هذا الطراز والذى يغطى وجهاتها الداخلية والإقليمية فى شبكة خطوطها الممتدة حول العالم.





هذا ومن المتوقع أن تصل الطائرة الرابعة من هذه الصفقة أيضًا خلال الشهر الجارى، على أن تصل باقى الطائرات تباعًا حتى عام 2020.





أعلنت مصر للطيران عن منح عملائها من أعضاء برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus ضعف الأميال المستحقة ابتداء من 29 نوفمبر ولمدة شهر، على رحلات مصر للطيران ما بين القاهرة وهانجتشو.ويقدم برنامج المسافر الدائم لأعضائه العديد من المميزات مثل الحصول على تذاكر مقابل أميال السفر والدخول الى استراحات تحالف ستار حول العالم.يأتي هذا العرض تزامنًا مع إعلان مصر للطيران عن افتتاح أحدث خطوطها من القاهرة إلى مدينة هانجشتو بالصين وتشغيل رحلتين أسبوعيًا اعتبارًا من 29 نوفمبر المقبل، كما أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عن اطلاق تخفيض 50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة لهانجتشو ومن هانجتشو لجميع نقاط الشركة.ويمكن للعملاء الاستفادة من عروض التخفيض لشراء التذاكر حتي 5 نوفمبر وللسفر من 29 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر والتذاكر متوفرة للحجز من خلال موقعنا الإلكتروني www.egyptair.com، ومن خلال مكاتب الشركة من خلال مركز الإتصالات 1717 ووكلاء السياحة المعتمدين.