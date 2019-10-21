المؤتمرالسعودي للقانون يستعد للانطلاق عن دورته الثانية





وقد شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 16 دولة هي: السعودية، الإمارات، ألمانيا، باكستان، تركيا، جنوب إفريقيا، السودان، عمان، فرنسا، الكويت، لبنان، المملكة المتحدة، مصر، الهند، الولايات المتحدة، اليمن، وبمشاركة متحدثين من السعودية، الإمارات، ألمانيا، باكستان، فرنسا، الولايات المتحدة.



وبلغ عدد المشاركين 756 مشاركا، والعارضون المشاركون في المعرض المصاحب للمؤتمر 45 عارضًا، والمتحدثون 26 متحدثًا والجهات الإعلامية المشاركة في تغطية ونقل الحدث 15 جهة إعلامية تمثّل قطاعات الإعلام كافة، وبنسبة 60% من الذكور و40% من الإناث، وقد كانت المشاركة من السعودية بنسبة 94% و6% من جنسيات أخرى.





أعلنت الشركة المنظمة للمؤتمر السعودي، عن الإنتهاء من الاستعدادت لإطلاق المؤتمر في دورته الثانية لــ"برهان المعرفة ولكسيس نكس"، وذلك خلال الفترة من 3 حتي 5 نوفمبر 2019، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق إنتركونتينننتال الرياضالجدير بالذكر أن المؤتمر بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العدل والهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة السعودية، مشيرًا لفنتك السعودية وهي إحدي مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي.وذلك برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمشاركة متحدثين وخبراء في مجال القانون محليين ودوليين.ويعتبر من أهم المحاور التي ستناقش خلال الدورة الثانية هي: تطوير القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا المالية فنتك في السعودية وعالميًا، والتحديات المتعلقة بها، والتطورات القانونية والعملية في الملكية الفكرية في المملكة والتحديات المتعلقة بها، وأهميتها للاقتصاد المحلي وكيفية تشجيع المختصين القانونين في تطويرها في المملكة، ويوم مخصص لقادة المستقبل القانونيين من الشباب السعودي ويشمل أساسيات مهنة القانون والتشريعات المتعلقة بها وخاصة التجارية.وسيتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر في دورته الثانية 6 حلقات نقاش تتمحور حول تركيز فنتك السعودية والنظام البيئي لتطوير فنتك والتمويل الجماعي والمكافآت من منظور 360 درجة وأحدث التطورات السعودية في مجال الملكية الفكرية (IP) وإنفاذ حماية الملكية الفكرية، وأهم تحديات الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.شملت المواضيع الرئيسية للمؤتمر توزيع سياسات القانون في السعودية والتحديات المتعلقة للوصول إلى المعلومات في النظام القانوني الحديث، وآخر التطورات القانونية في المملكة، وكيفية تشجيع الابتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية، ودمج الشباب السعودي في قطاع الأعمال.واشتمل البرنامج العلمي على 4 جلسات تعقد فيها وزارة العدل جلسة حول التحول في وزارة العدل لعرض نمذجة الإجراءات القضائية وتطبيقات فنتك في صندوق النفقة، وكذلك تأهيل الكوادر العدلية ثم جلسة عن دور الهيئة السعودية للمحامين في تمكين المهن القانونية، وكذلك جلسة بناء قادة المستقبل، (تعليم، تأهيل، تمكين)، وأيضًا جلسة عن التخصّص في المجال القانوني.وخصصت اللجنة العلمية في البرنامج العلمي 32 ورشة عمل متعددة المواضيع من أبرزها ورش عن التكنولوجيا المالية «فنتك» وإعداد عقودها وأهم الممارسات العالمية في الملكية الفكرية بأقسامها وأهميتها للشركات الصغيرة والمتوسطة وورشة عمل مقدمة من وزارة العدل عن قواعد المصالحة وتأثيرها في بيئة العمل المستدامة وورشة عمل مقدمة من لجنة الإفلاس عن التأهيل القانوني في مجال الإفلاس وقوانين الإفلاس التي تحمي رواد الأعمال وتعزز في أخذ المخاطرة في الأفكار الخلاقة التي ستسهم في اقتصاد المملكة.يعدّ المؤتمر السعودي للقانون الحدث الأبرز من نوعه في المنطقة وحقق نجاحًا كبيرًا في دورته الأولى، وقد استطاع تحقيق هدفه الرئيسي في أن يكون منصة للخبراء القانونيين عبر طرح خبراتهم وتجاربهم في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع القانوني، واستكشاف آخر التطورات الحديثة من خلال البرنامج العلمي للمؤتمر الذي احتوى على 5 جلسات رئيسية و15 ورشة عمل متوازية.