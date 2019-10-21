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ميسي يقهر رونالدو وينفرد بعرش كرة القدم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:14 ص
ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
عبد الرحمن السيد
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تعلن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بإعلان قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2019، مساء اليوم الإثنين.

 

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن مجلة فرانس فوتبول سوف تقوم بإعلان قائمة الثلاثين مرشحًا للفوز بالكرة الذهبية، على أن يتم تسليمها يوم 2 ديسمبر المقبل في مسرح شاتليت بباريس.

 

وأضافت أنه سيتم الكشف عن قائمة تضم 30 لاعبًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية للرجال، وأخرى تضم 20 لاعبة مرشحة للفوز بالجائزة للسيدات، وقائمة تضم 10 لاعبين للتتويج بجائزة أفضل لاعب تحت 21 عامًا، فيما سيتم الكشف عن القائمة الأولى من نوعها والخاصة بالمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم .

 

وأوضحت أنه ستتكون لجنة التحكيم من 180 صحفيًا حول العالم، على أن يقوموا بالتصويت وفقًا لمعايير الأداء الفردي والجماعي والاستمرارية في النسق العالي من المستوى واللعب النظيف.

 

وتابعت الصحيفة المقربة من برشلونة أن ليونيل ميسي نجم وقائد فريق برشلونة يعد الأوفر حظًا للتويج بالجائزة أمام أعين الثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.

 

وأنهت أن ميسي يستعد لفض الشراكة والانفصال عن رونالدو لتزعم عرش كرة القدم  والحصول على الكرة الذهبية السادسة في تاريخه، ليصبح أكثر من توج بها في تاريخ كرة القدم، متوفقًا عن غريمه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو صاحب الخمسة كرات.



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