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اخبار الطقس.. "الأرصاد" تعلن سقوط أمطار اليوم على معظم مناطق مصر
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:09 ص
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يتابع المواطنون اخبار الطقس باستمرار، حيث يشهد الطقس في مصر الفترة المقبلة تغيرات كبيرة في درجات الحرارة وحالة الجو، وفيما يلي نستعرض معكم اخبار الطقس اليوم الإثنين 21/10/2019 ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية .
اخبار الطقس اليوم الإثنين 21/10/2019 في مصر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، حيث توقع خبراء "الأرصاد" أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار وطقس لطيف في الليل.
اخبار الطقس.. سقوط أمطار على مناطق من الجمهورية
وتابعت "الأرصاد" أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.
درجات الحرارة اليوم الإثنين 21/10/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|21
|32
|شبين الكوم
|21
|32
|طنطا
|21
|28
|دمنهور
|20
|27
|الإسكندرية
|21
|27
|بلطيم
|21
|27
|مطروح
|20
|25
|السلوم
|20
|24
|سيوة
|20
|30
|بورسعيد
|22
|28
|دمياط
|22
|28
|الزقازيق
|20
|32
|الإسماعيلية
|20
|31
|السويس
|21
|32
|العريش
|20
|28
|رفح
|20
|27
|رأس سدر
|22
|31
|نخل
|14
|30
|نويبع
|24
|30
|طابا
|22
|29
|كاترين
|14
|25
|الطور
|21
|31
|شرم الشيخ
|26
|34
|الغردقة
|24
|34
|مرسى علم
|24
|32
|الفيوم
|22
|33
|بني سويف
|20
|33
|المنيا
|19
|34
|أسيوط
|20
|35
|سوهاج
|20
|36
|قنا
|21
|36
|الأقصر
|21
|37
|أسوان
|23
|38
|أبو سمبل
|25
|37
|الوادي الجديد
|23
|37
|شلاتين
|26
|35
|أبو رماد
|26
|34
|حلايب
|27
|33
|رأس حدربة
|27
|32
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 21/10/2019 في مصر ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
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