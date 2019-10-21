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اخبار الطقس.. "الأرصاد" تعلن سقوط أمطار اليوم على معظم مناطق مصر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يتابع المواطنون اخبار الطقس باستمرار، حيث يشهد الطقس في مصر الفترة المقبلة تغيرات كبيرة في درجات الحرارة وحالة الجو، وفيما يلي نستعرض معكم اخبار الطقس اليوم الإثنين 21/10/2019 ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية .

اخبار الطقس اليوم الإثنين 21/10/2019 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، حيث توقع خبراء "الأرصاد" أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار وطقس لطيف في الليل.

اخبار الطقس.. سقوط أمطار على مناطق من الجمهورية

وتابعت "الأرصاد" أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 21/10/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية
المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2132
شبين الكوم2132
طنطا2128
دمنهور2027
الإسكندرية2127
بلطيم2127
مطروح2025
السلوم2024
سيوة2030
بورسعيد2228
دمياط2228
الزقازيق2032
الإسماعيلية2031
السويس2132
العريش2028
رفح2027
رأس سدر2231
نخل1430
نويبع2430
طابا2229
كاترين1425
الطور2131
شرم الشيخ2634
الغردقة2434
مرسى علم2432
الفيوم2233
بني سويف2033
المنيا1934
أسيوط2035
سوهاج2036
قنا2136
الأقصر2137
أسوان2338
أبو سمبل2537
الوادي الجديد2337
شلاتين2635
أبو رماد2634
حلايب2733
رأس حدربة2732

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 21/10/2019 في مصر ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
اخبار الطقس.. "الأرصاد" تعلن سقوط أمطار اليوم على معظم مناطق مصر
اخبار الطقس.. "الأرصاد" تعلن سقوط أمطار اليوم على معظم مناطق مصر

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