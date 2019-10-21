اخبار الطقس.. "الأرصاد" تعلن سقوط أمطار اليوم على معظم مناطق مصر

يتابع المواطنون اخبار الطقس باستمرار، حيث يشهد الطقس في مصر الفترة المقبلة تغيرات كبيرة في درجات الحرارة وحالة الجو، وفيما يلي نستعرض معكم اخبار الطقس اليوم الإثنين 21/10/2019 و درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية .



اخبار الطقس اليوم الإثنين 21/10/2019 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم ، حيث توقع خبراء " الأرصاد" أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار وطقس لطيف في الليل.

اخبار الطقس.. سقوط أمطار على مناطق من الجمهورية



وتابعت " الأرصاد " أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 21/10/2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية



المدينة الصغرى العظمى القاهرة 21 32 شبين الكوم 21 32 طنطا 21 28 دمنهور 20 27 الإسكندرية 21 27 بلطيم 21 27 مطروح 20 25 السلوم 20 24 سيوة 20 30 بورسعيد 22 28 دمياط 22 28 الزقازيق 20 32 الإسماعيلية 20 31 السويس 21 32 العريش 20 28 رفح 20 27 رأس سدر 22 31 نخل 14 30 نويبع 24 30 طابا 22 29 كاترين 14 25 الطور 21 31 شرم الشيخ 26 34 الغردقة 24 34 مرسى علم 24 32 الفيوم 22 33 بني سويف 20 33 المنيا 19 34 أسيوط 20 35 سوهاج 20 36 قنا 21 36 الأقصر 21 37 أسوان 23 38 أبو سمبل 25 37 الوادي الجديد 23 37 شلاتين 26 35 أبو رماد 26 34 حلايب 27 33 رأس حدربة 27 32