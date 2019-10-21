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حرب بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على الصفقة الكبرى

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:57 ص
جادون سانشو
جادون سانشو
الفجر الرياضي
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دخل نادي ريال مدريد الإسباني في منافسة شرسة مع مع مانشستر يونايتد الإنجليزي على ضمن جادون سانشو صانع ألعاب بوروسيا دورتموند خلال الميركاتو الشتوي.


وكشفت صحيفة "ديلي ميل" عن أن ريال مدريد ينوي التعاقد مع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، الذي تألق بفريقه الجيد منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى أسود الفيستيفال في عام 2017 مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.


وأشارت إلى أن إيرلينج هالاند الذي يلعب في صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي، دخل أيضًا دائرة المطلوب التعاقد معهم من قبل النادي الأبيض، خاصة بعد تألقه حيث أحرز 19 هدفًا في 16 مباراة لعبها بجميع المسابقات هذا الموسم.


ويمتد عقد هالاند مع سالزبورج حتى عام 2023، إلا أن تألقه المستمر قد يدفع النادي للموافقة على رحيله، حيث سيصعب الحفاظ عليه من أطماع كبار أوروبا. 



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مانشستر يونايتد ريال مدريد برشلونة اخبار الرياضة

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