آخر المستجدات حول قرار إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات للعمرة

هي إحدى الجهات الحكومية المهمة التي تضطلع بدور حيوي في تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بالرحلات الإيمانية للمسلمين الذين يفدون إلى بلاد الحرمين الشريفين من مختلف أنحاء العالم بغرض الحج أو العمرة أو الزيارة، ويكونون موضع اهتمامها وعنايتها قبل قدومهم وحتى عودتهم إلى ديارهم بعد أداء نسكهم سالمين غانمين، قام التنظيم عام 1422حيث تقوم بمهام إشرافية وتنظيمية ورقابية لأعمال جميع الجهات ضمن منظومة مقدمي الخدمات للحجاج والزوّار والمعتمرين.



الرؤية:

تنطلق وزارة الحج والعمرة في أعمالها من رؤيتها المتمثلة في (أن تكون رحلة الحج والعمرة والزيارة مقننة وسهلة وميسّرة في جو من السكينة والطمأنينة، لتبقى ذكرى 1422 مميزة ورائعة في ذاكرة الحاج والمعتمر والزائر تحقق له الرضا، وتجعله سفيرًا ينقل للعالم جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.



أهم الأهداف:

تقوم وزارة الحج والعمرة بالعديد من المهام، وقد أوردها الدليل التنظيمي لوزارة الحج والعمرة المعتمد من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، على النحو الآتي:



الإشراف العام على خدمة الحاج والمعتمر والزائر، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

تنظيم شؤون المعتمرين في الداخل والخارج عبر شركات ومؤسسات

الإشراف على المؤسسات الأهلية للطوافة والأدلاء والوكلاء والزمازمة.

تنمية مؤسسات خدمة حجاج الداخل.

التنسيق مع بعثات الحج وشركات العمرة لتيسير الشعيرتين.

إعداد الخطط التشغيلية للحج والعمرة.





وتندرج تحت هذه المهام الرئيسة الكثير من العمليات المعقدة والمتشعبة، والتي تبدأ منذ لحظة تفكير الحاج أو المعتمر في أداء النسك، حتى عودته إلى وطنه، وتقوم الوزارة بتلك الواجبات العديدة عبر فريق مؤهل وعالي التدريب، ويكتسب مهارات وخبرات تراكمية يظهر انعكاسها الإيجابي عامًا بعد آخر؛ احترافية في الأعمال وجودة في الخدمات.





وتشرف الوزارة على آلاف الوكلاء الخارجيين لشركات العمرة، وشركات للنقل، وآلاف الوحدات السكنية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويجتمع وزيرها سنويًا مع نحو سبعين مسؤولًا من دول العالم المختلفة لمناقشة ترتيبات الحج، وهي المرجع الرئيسي لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم يرغبون في أداء فريضة الحج والعمرة.





كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة المهندس عبدالله القاضي، عن آخر المستجدات حول قرار إلغاء اشتراط المحرم لقدوم النساء لأداء العمرة.وقال القاضي في مداخلة لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، إن النظام السابق كان ينص على أن المرأة التي يقل عمرها عن 45 عامًا لا يمكنها القدوم للعمرة إلا بوجود محرم، أما من كانت عمرها أكثر من ذلك فيمكن أن تأتي برفقة نساء ولا يشترط وجود المحرموأضاف أن النظام الجديد المنتظر إقراره سيخفض سن المحرم إلى 18 عامًا ومن كان عمرها أكثر من ذلك فيمكنها أن تأتي بمفردها دون محرم، مبينًا أن هذا الإجراء يخص العمرة فقط والحج له ترتيبات أخرى.وأوضح القاضي، أن وزارة الحج وافقت على هذا النظام من طرفها ورفعته لباقي الجهات المعنية للنظر فيه وفي انتظار موافقاتها، متوقعًا أن يطبق في وقت قريب قبل حلول شهر رمضان المبارك في حال صدور الموافقات.