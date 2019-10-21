بسمة وهبة تزور والدة شهيد الشهامة محمود البنا (فيديو)

في لافتة إنسانية منها، قامت الإعلامية بسمة وهبة، بزيارة والدة شهيد الشهامة محمود البنا، الذي قتل على يد شاب في عمره يدعى محمد راجح، بعد دفاع الأول عن فتاة تعرض لها الأخير بالضرب والسب.

ونشرت بسمة وهبة، الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" ةظهرت فيه والدة الشهيد وهي تبكي وتحمل صورة نجلها، مطالبة المسؤولين بالاقتصاص لنجلها، وأوضحت بسمة وهبة، أن لا يمكن لأي مخلوق أن يشعر بما تشعر به والدته.

جدير بالذكر أن محكمة شبين الكوم الجزئية بمحافظة المنوفية شهدت تشديدات أمنية مكثفة من قوات الأمن، صباح أمس الأحد، خلال أولى جلسات نظر قضية المتهم بقتل محمود البنا المعروف إعلاميا بشهيد الشهامة.



