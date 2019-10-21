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بسمة وهبة تزور والدة شهيد الشهامة محمود البنا (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:03 ص
بسمة وهبة في زيارة لوالدة محمد راجح
بسمة وهبة في زيارة لوالدة محمد راجح
الفجر الفني
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في لافتة إنسانية منها، قامت الإعلامية بسمة وهبة، بزيارة والدة شهيد الشهامة محمود البنا، الذي قتل على يد شاب في عمره يدعى محمد راجح، بعد دفاع الأول عن فتاة تعرض لها الأخير بالضرب والسب.


ونشرت بسمة وهبة، الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" ةظهرت فيه والدة الشهيد وهي تبكي وتحمل صورة نجلها، مطالبة المسؤولين بالاقتصاص لنجلها، وأوضحت بسمة وهبة، أن لا يمكن لأي مخلوق أن يشعر بما تشعر به والدته.

جدير بالذكر أن محكمة شبين الكوم الجزئية بمحافظة المنوفية شهدت تشديدات أمنية مكثفة من قوات الأمن، صباح أمس الأحد، خلال أولى جلسات نظر قضية المتهم بقتل محمود البنا المعروف إعلاميا بشهيد الشهامة.

وقررت نيابة تلا بمحافظة المنوفية حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا، ضحية الغدر، وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.

و كان النائب العام قد أحال المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاث آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

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