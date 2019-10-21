"رياضة القليوبية" تطلق برنامجا لتنمية الشباب سياسيا (صور)

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، برنامج "دورة تنمية سياسية للشباب"، وذلك بقاعة المديرية بحضور ٨٩ شابا من أعضاء الشعب البرلمانية، بمشاركة الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.



وقال الصبروط، إن الهدف من البرنامج تعريف الشباب بمفاهيم التنمية السياسية والاجتماعية ولابد أن يدركوا أنه لا تنمية سياسية بدون تنميه اجتماعية وهذا يعني بنشر معايير وقيم واتجاهات ووعي يضمن تصحيح الثقافة السياسية لديهم كأحد أهم فئات المجتمع لضمان مشاركتهم في التعبير عن آرائهم بوعي وتأكيد مشاركتهم الفاعلة في اختيارممثلين لهم في مجلس النواب.





حاضر في البرنامج الدكتور حسن محمد سلامة الاستاذ بكليه الاقتصاد والعلوم السياسية.





ويأتي البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية وبتوجهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة وتحت إشراف سليم محمد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

