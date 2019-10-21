استفاد منها 2 مليون مواطن.. جهود الدولة للقضاء على العشوائيات (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، انفوجراف أعده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن جهود الدولة في القضاء على العشوائيات.





ورصد الانفوجراف، توزيع المناطق غير الآمنة، وغير مخططة وتوزيعها على مستوى الجمهورية، وأن هناك نحو 2 مليون مواطن استفاد من تطوير تلك المناطق، حيث تم التعامل مع 192 منطقة غير آمنة من خلال إزالة مصدر الخطورة، والبناء، وتعويض الأهالي.





وأوضح الانفوجراف، أنه تم تطوير 52 منطقة غير مخططة في 6 محافظات بإجمالي 409 ألف وحدة مستفادة من عملية التطوير، حيث بلغت إجمالي تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة 31 مليار جنيه، وجارٍ تطوير 165 منطقة بإجمالي وحدات 115 ألف وحدة، ومن المقرر أن تكون مصر خالية من المناطق غير آمنة بحلول 2020، ومن المناطق غير المخططة بحلول 2030.









في سياق آخر، قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم تطوير 201 منطقة، وتم تنفيذ 114500 وحدة سكنية، وجاري تطوير 156 منطقة، وجار أيضا تنفيذ 1800 وحدة سكنية.





وأضاف "صديق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أنهم ينتهوا من مشروع جديد كل عدة أيام بسيطة، متابعًا: "نحن الآن في مرحلة الحصاد".





واستكمل المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: "هناك حركة عالية تحدث في المشروعات حاليًا"، موضحًا أنهم وجدوا 6 مناطق عشوائية جديدة فوق العدد المستهدف، ولذلك سينتهون منها في عام 2020، معلقًا: "نحن في معركة غير عادية لتطوير العشوائيات".







