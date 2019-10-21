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بعد 7 سنوات.. بشرى سارة لأهالي القصاصين الجديدة في الإسماعيلية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:56 ص
محمد جبر
محمد جبر
هشام إسماعيل
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وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بناء مدرسة القصاصين الرسمية للغات بمحافظة الإسماعيلية استجابة لرغبات المواطنين ومجالس الأمناء والخطاب الموجه من محافظ الإسماعيلية للوزير بشأن طلب الإسراع فى إنشاء المدرسة.

حيث أعلن المهندس أحمد المصري رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أن وزير التعليم وافق على المذكرة المقدمة له من اللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الابنية التعليمية والتي تتضمن سرعة البدء في بناء مدرسة القصاصين الرسمية للغات بعد تحويلها من المشروع القومي لبناء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص في ضوء الطلبات الملحة السابق تقديمها من محافظ الإسماعيلية ومجلس أمناء إدارة القصاصين التعليمية برئاسة محمد جبر وكذلك مجلس أمناء المحافظة.

وأكد المصري أن رئيس هيئة الأبنية التعليمية وعد بسرعة إنهاء إجراءات الطرح لبناء المدرسة خلال الأسابيع القادمة على أن تكون جاهزة لاستقبال التلاميذ مع بداية العام الدراسي القادم بتكلفة مالية تقدر بما يقرب من 6 ملايين جنيه خدمة لأهالي وأبناء مركز القصاصين الجديدة.

وأشار، إلى أن المدرسة تعمل حاليا مع إحدى مدارس المرحلة الابتدائية في إدارة القصاصين التعليمية مما بدأ يشكل عبئا كبيرا على مبنى المدرسة الذي لم يعد قادرا على استيعاب نمو مدرسة اللغات مما تسبب في زيادة كثافة الفصول وإلغاء جميع الأنشطة والمجالات المختلفة وزحام شديد وتكدس للتلاميذ من المدرستين وهذا ما دفع إلى ضرورة سرعة إعلان موافقة الوزير على بناء مقر جديد لمدرسة اللغات.

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