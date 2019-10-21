Advertisements

أول فيديو لأمير الكويت بعد رحلة العلاج

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
أمير الكويت
أمير الكويت
وكالات
Advertisements
Advertisements

عاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد رحلة علاج استمرت لأكثر من شهر تكللت نتائجها بالنجاح.

 

وظهر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لأول مرة عبر وسائل الإعلام، حيث استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب في قصر بيان، حيثُ ظهر بصحة جيدة بعد الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرًا.

 

وتناقلت الحسابات الإخبارية جانبًا من اللقاء الذي جمع الأمير بالنواب، حيثُ قال الشيخ صباح ”إنتو فرحانين وأنا فرحان إني أشوفكم“.

 

وكان أمير الكويت قد عاد إلى بلاده يوم الأربعاء الماضي قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن استكمل الفحوصات الطبية اللازمة، حيث شهدت البلاد احتفالات كبيرة في مختلف المناطق وإسالة لدم الإبل بعودة الأمير معافى.

 

وكان أمير الكويت قد دخل في الـ8 من شهر سبتمبر الماضي، أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي أدى إلى تأجيل اللقاء الذي كان مقررًا أن يجمعه بالرئيس دونالد ترامب آنذاك.

 

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، الأربعاء الماضي، عودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الكويت بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة.

 

وأشارت الوكالة إلى أنه كان في استقبال الأمير في المطار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة وكبار المسؤولين بالدولة.

 

وقد ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أن الأمير عاد إلى بلاده "بعد الانتهاء من الفحوصات الطبية موفقة وناجحة".

 

فقد تم نقل سمو الشيخ البالغ من العمر 90 عامًا إلى مستشفى في الولايات المتحدة قبل أيام من الموعد المقرر لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 سبتمبر.

 

ونتيجة لذلك، تم تأجيل الاجتماع إلى موعد جديد من المتوقع الإعلان عنه لاحقًا، حسبما ذكرت الوكالة الكويتية في ذلك الوقت.

 

وكان الأمير، الذي تولي السلطة في ايناير 2006، قد شوهد على الملأ قبل أسبوع خلال صلاة المسلمين وظهر بصحة جيدة.

 

وقبل صدور تقرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في أغسطس، لم تكن هناك أخبار عن صحة الأمير في وسائل الإعلام الرسمية أو الصحف الكويتية.

 

كان الشيخ صباح قد زرع جهاز تنظيم ضربات القلب في عام 2000 وخضع لعملية جراحية ناجحة في المسالك البولية في الولايات المتحدة في أغسطس 2007.

 لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عودة امير الكويت بعد رحلة العلاج اول ظهور الكويت أمير الكويت

موضوعات متعلقة

أول ظهور لأمير الكويت بعد الوعكة الصحية الأخيرة

أمير الكويت يستكمل الفحوصات الطبية في أمريكا

أمير الكويت يدخل إحدى المستشفيات الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية

هاتفياً.. خادم الحرمين يطمئن على صحة أمير الكويت

أمير الكويت يوجه رسالة جديدة لشعبه (فيديو)

أمير الكويت يستقبل وزراء خليجيين بمقر إقامته بالولايات المتحدة

"كونا": أمير الكويت يعود إلى البلاد بعد رحلة علاجية في أمريكا

شاهد.. كيف استقبلت الكويت أميرها بعد عودته من رحلة علاجية بأمريكا؟

عودة أمير الكويت للبلاد بعد رحلة علاج في أمريكا

ملك البحرين يهنيء أمير الكويت بمناسبة عودته للبلاد سالما

أخبار تهمك

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

منذ حوالي 18 ساعة

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

منذ حوالي 17 ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ حوالي 22 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status