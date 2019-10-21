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السفير العراقي بمصر: الطلاب العراقيين يشعرون بأنهم في بلدهم الثاني

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:51 ص
السفير العراقي ومحمد عثمان الخشت
السفير العراقي ومحمد عثمان الخشت
أية حمروشي
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استقبل صباح اليوم الإثنين الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور أحمد نايف الدليمي السفير العراقي بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات العراقية، والاهتمام بشؤون الطلاب العراقيين أثناء دراستهم بالجامعة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الجامعة تستوعب كل الطلاب العراقيين المتقدمين للدراسة بها رغم الأعداد الكبيرة للطلاب الوافدين المتقدمين للدراسة بالجامعة، مشيرًا إلى أهمية زيادة التعاون بين الجانبين.

وأكد الدكتور الخشت للسفير العراقي اهتمام الجامعة بالطلاب العراقيين وتقديم المساعدات والتيسيرات اللازمة لهم أثناء دراستهم بالجامعة، مشيرًا إلى أن الطالب العراقي يحمل تراثًا علميًا كبيرًا.

من جانبه، قال السفير نايف الدليمي، إننا نفخر بما حققته جامعة القاهرة في الفترة الأخيرة من تقدم كبير في التصنيفات الدولية، وما يتمتع به رئيس جامعة القاهرة بصفة خاصة من سمعة دولية في المحافل العلمية، مضيفًا أن الطلاب العراقيين يحلمون بالالتحاق بجامعة القاهرة منذ طفولتهم، ويتباهون بالحصول على شهاداتهم منها.

ودعا السفير العراقي، الدكتور محمد الخشت لزيارة جامعة بغداد، كما وجه له الشكر على ما تقدمه جامعة القاهرة من تسهيلات للطلاب العراقيين ومعاملتهم كإخوانهم من الطلبة المصريين، مؤكدًا أن الطلاب العراقيين في مصر يشعرون أنهم في بلدهم الثاني.
السفير العراقي بمصر: الطلاب العراقيين يشعرون بأنهم في بلدهم الثاني
السفير العراقي بمصر: الطلاب العراقيين يشعرون بأنهم في بلدهم الثاني
السفير العراقي بمصر: الطلاب العراقيين يشعرون بأنهم في بلدهم الثاني
السفير العراقي بمصر: الطلاب العراقيين يشعرون بأنهم في بلدهم الثاني

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الكلمات المفتاحية

مصر محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة السفير العراقي

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