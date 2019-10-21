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خلال حملات تموينية.. ضبط 65 قضية مخالفة بالجيزة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 65 قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 16 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 12 عدم الإعلان عن أسعار، 8 إدارة منشأة بدون ترخيص، 10 إنتاج خبز ناقص الوزن، و12 خبز غير مطابق للمواصفات.

وفي سياق آخر كانت قد شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة حملات تموينية في وقت سابق لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (108) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 15 عدم الإعلان عن أسعار، 7 إدارة منشأة بدون ترخيص، 9 إنتاج خبز ناقص الوزن، 12 خبز غير مطابق للمواصفات، 14 بيع بأزيد من السعر الرسمي، 2 مذبوحات خارج المجازر الحكومية، 18 غلق في مواعيد العمل الرسمية، و8 غش تجاري.


وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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قضايا تموينية حملات تموينية

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