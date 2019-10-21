Advertisements

اليوم.. توقيع الإعلان السياسي بين حكومة السودان والجبهة الثورية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:56 ص
حكومة السودان والجبهة الثورية
حكومة السودان والجبهة الثورية
وكالات
Advertisements
Advertisements

أعلن رئيس لجنة الوساطة توت قلواك، توقيع وثيقة الإعلان السياسي في مفاوضات السلام الجارية بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، اليوم الاثنين، وفقًا لما ذكره موقع قناة العربية.

 

كما كشف رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس أن التوقيع على الإعلان السياسي سيتركز حول وثيقة وقف الأعمال العدائية، إضافة إلى تحديد خارطة طريق للدخول في مفاوضات مباشرة.

 

يشار إلى أن جوبا تستضيف محادثات بين حكومة رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك وممثلين عن الحركة الشعبية، كانت انطلقت الاثنين الماضي بوساطة أجراها رئيس جنوب السودان سلفا كير، وبدعم من قادة إقليميين بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، والرئيس الأوغندي يويري موسفيني.

 

وكان من المقرر أن تبدأ الأربعاء الماضي في جوبا أول مباحثات مباشرة بين الخصوم السياسيين في السودان، لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال لوّحت الأربعاء بأنها لن تستمر في المحادثات ما لم تنسحب الحكومة من منطقة القتال في جبال النوبة.

 

وقالت إنّ القوات السودانية هاجمت طوال الأيام الماضية أراضيها رغم وقف إطلاق النار غير الرسمي.

 

إلا أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان أعلن وقفا دائما لإطلاق النار في مناطق النزاع الثلاث، مما دفع أمين عام الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال عمار امون إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

 

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حكومة السودان والجبهة الثورية توقيع الإعلان السياسي السودان الإعلان السياسي

موضوعات متعلقة

البشير: سندعو الاتحاد الإفريقي للمشاركة في جمع أطراف النزاع بإفريقيا الوسطى

توافق بين "الحرية والتغيير" والجبهة الثورية على التمثيل في المجلس السيادي السودانى

لقاءات مكثفة للمبعوث الأمريكي للسودان بأديس أبابا

مؤشرات على شراكة قوية بين "الانتقالي" و"التغيير" بالسودان

"الطريق نحو رفع العقوبات الدولية".. السودان تتفق على وقف الحرب مع الحركات المسلحة في جوبا

"دقلو" يترأس وفد الخرطوم في مباحثات السلام السودانية

انطلاق "مفاوضات السلام" بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا

انطلاق المفاوضات بين وفدين الحكومة السودانية وفصائل الجبهة الثورية بعد تأجيلها

بدء المفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية في جوبا

ملامح خارطة الطريق بين حكومة السودان والحركة الشعبية

أخبار تهمك

شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 15 ساعة

فاروق الباز يكشف حقيقة بناء سد النهضة على أرض هشة

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضي منصور يعلن تفاصيل تأجيل القمة

منذ حوالي 6 ساعات

ستريم Online بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت bein goal بدون تقطيع ماتش مانشستر ضد ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status