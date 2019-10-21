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مسؤول روسي: ينبغي تمديد معاهدة ستارت الجديدة حتى لو كانت تحتاج إلى مراجعة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:20 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، بأن معاهدة ستارت الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة يجب تمديدها حتى لو كانت بحاجة إلى مراجعة.

وقال "شويجو"، ردًا على أسئلة المشاركين في منتدى بكين شيانغشان التاسع، الذي عقد في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر: "تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية مدرج في جدول أعمالنا الآن. نعتقد أن هذا هو آخر حجر في نظام الأمن الدولي. نحن على استعداد لتمديده".

وأضاف الوزير: "حتى إذا كانت هذه الاتفاقية تتطلب بعض التغييرات، أولاً عليك تمديدها، ثم التعامل مع تحسينها".

ووفقا له، فإن أفضل آلية للرد على العلاقات الدولية المتدهورة ليست لإلغاء وعدم تدمير القديم دون إنشاء الجديد.

وأوضح المسؤول الروسي: "لم يأت شيء جديد ليحل محل الاتفاقيات التي انسحبت منها الولايات المتحدة. نتيجة لذلك، أصبح مستوى الأمان أقل بكثير، وأصبح العالم أقل قابلية للتنبؤ به. في رأينا، ينبغي الحفاظ على تلك الاتفاقات القائمة".

في أغسطس، حذر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، من أن الرفض المحتمل لإطالة معاهدة ستارت الجديدة من قبل الولايات المتحدة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على العالم بأسره.

تم التوقيع على معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية، والمعروفة أيضًا باسم معاهدة ستارت الجديدة، بين روسيا والولايات المتحدة في أبريل 2010 لتحل محل معاهدة الأسلحة النووية القديمة.

وحددت شركة ستارت الجديدة كمية الصواريخ التي تطلقها كلا البلدين، والصواريخ البالستية بين القارات، والقاذفات الاستراتيجية والرؤوس الحربية المنشورة، دون فرض قيود على عدد الرؤوس النووية غير النشطة المخزونة.

ومن المقرر، أن تنتهي معاهدة الأسلحة في 5 فبراير 2021 مع خيار تمديدها حتى عام 2026.

وكان قد حذر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في بيان صدر في 26 أغسطس، من أن الرفض المحتمل لإطالة معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت الجديدة) من جانب الولايات المتحدة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على العالم بأسره.

وقال المتحدث: "ستكون عواقب الاستقرار الاستراتيجي العالمي ضارة إلى حد ما. مما لا شك فيه أن الاستقرار الاستراتيجي بشكل عام على المستوى العالمي سوف يتضرر لأننا، البشرية جمعاء، سنترك عمليًا بدون وثيقة واحدة تنظم مجال [التسلح النووي]".

وأشار "بيسكوف" كذلك، إلى أن مسألة تمديد معاهدة ستارت الجديدة قد أثارها بالفعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لكن واشنطن حتى الآن "لم تُظهر أي علامات" على استعدادها لمناقشة مستقبل المعاهدة.

في الوقت الحالي، تعتبر معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية هي الاتفاق الوحيد الذي يحد من التسلح الأمريكي والروسي بعد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى في أغسطس 2019.

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