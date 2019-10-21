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مواعيد مباريات اليوم الأثنين 21 / 10 / 2019 في الدوري المصري.. بيراميدز والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات اليوم الأثنين 21 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهة بيراميدز والإنتاج الحربي، والمصري ضد إف سي مصر، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري لمشاهدتها فور إنطلاقها.


ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الخامسة"
بيراميدز والإنتاج الحربي، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفًا ثقيلاً على نظيره الإنتاج، على استاد "السلام"، عندما تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.


وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT، بصوت المعلق المميز أيمن الكاشف، في المباراة التي يديرها تحكيميًا محمود عاشور، ويعاونه الثنائي محمد محمود لطفي، وأيمن العقاد، بينما يتولى محمد الشرقاوي مسؤولية الحكم الرابع.


المصري ضد إف سي مصر، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري على نظيره إف سي مصر، على استاد الجيش بالسويس، عندما تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.


وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT، بصوت المعلق المميز حاتم بطيشة، في المباراة التي يديرها تحكيميًا محمد حسن، ويعاونه الثنائي هشام الدسوقي، وأحمد شاهين، بينما يتولى علي الكيكي مسؤولية الحكم الرابع.

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