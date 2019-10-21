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ريال مدريد ينتظر توهج هازارد أمام جالطة سراي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:10 ص
هازارد
هازارد
علي نبوي
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سلطت الصحافة الإسبانية الصادرة صباح اليوم الاثنين الضوء على البلجيكي إيدين هازارد الذي يستعد مع فريقه ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي التركي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووصفت صحيفة "الماركا" الإسبانية والقريبة من ريال مدريد المباراة بالنهائية في ظل عدم قدرة ريال مدريد على تحقيق الفوز في البطولة الأوروبية حتى الآن، حيث تلقى الخسارة في المباراة الأولى وتعادل في الثانية.

وأضافت الصحيفة ريال مدريد تعاقد مع لاعب تشيلسي السابق لمثل هذه المباريات الحاسمة، كما أن الجمهور المدريدي ينتظر أفضل نسخ هازارد في إسطنبول.

وكان هازارد قد تغيب عن مواجهة ريال مدريد السابقة في الليجا أمام ريال مايوركا والتي خسرها الفريق الملكي بهدف نظيف، ليترك صدارة الترتيب لغريمه برشلونة.

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