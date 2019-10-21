ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواصلة الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بإنتزاع الصدارة مؤقتًا من الزمالك، وذلك بعدما حقق الأخير فوزًا صعبًا على نظيره المقاولون العرب، ببهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي الموافق 19 أكتوبر 2019، ضمن إطار الجولة الخامسة من البطولة.





وافتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أهداف المباراة مبكرًا عن طريق مهاجمه محمد سالم في الدقيقة الثانية عشر من زمن المباراة بعد خطأ فادح من محمد عواد ودفاع الزمالك الذي شهد ارتباك كبير وقام بترك محمد سالم دون رقابة، قبل أن يدرك لاعب الوسط الدولي التونسي فرجاني ساسي التعادل سريعًا للزمالك في الدقيقة الخامسة عشر من زمن اللقاء،بعد عرضية متقنة قابلها برأسية قوية سكنت شباك ذئاب الجبل.





وخطف لاعب الوسط أحمد السيد زيزو هدف الفوز للفارس الأبيض في الدقيقة الرابعة والثلاثين من زمن اللقاء بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، عجز أبو السعود حارس مرمى ذئاب الجبل في التصدي لها لتسكن الشباك معلنة عن هدف الفوز للقلعة البيضاء.





ويبدو أن مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي ستشهد متعة كبيرة، حيث يتطلع بيراميدز لتحقيق الفوز من أجل إقتناص نقاط المباراة لإنتزاع الصدارة ولو مؤقتًا من الفارس الأبيض.





مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي

وتنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والإنتاج الحربي، في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف بتوقيت تونس، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، لذلك نعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق مواجهة بيراميدز ضد الإنتاج الحربي.





جدول ترتيب الدوري المصري