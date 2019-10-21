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ننشر درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة في محافظة قنا اليوم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:05 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظة قنا، اليوم الإثنين، ارتفاعًا بسيطًا وفق ما رصدته هيئة الأرصاد الجوية، حيث وصلت درجة الحرارة الكبرى 36 درجة، فيما بلغت الصغرى 21 درجة مئوية.

ويسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار لطيف ليلًا.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فهى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 21 32


الإسكندرية 21 27


شبين الكوم 21 32


طنطا 21 28


دمنهور 20 27


بلطيم 21 27


مطروح 20 25


السلوم 20 24


سيوة 20 30


بورسعيد 22 28


دمياط 22 28


الزقازيق 20 32


الإسماعيلية 20 31


السويس 21 32


العريش 20 28


رفح 20 27


رأس سدر 22 31


نخل 14 30


نويبع 24 30


طابا 22 29


كاترين 14 25


الطور 21 31


شرم الشيخ 26 34


الغردقة 24 34


مرسى علم 24 32


الفيوم 22 33


بنى سويف 20 33


المنيا 19 34


أسيوط 20 35


سوهاج 20 36


قنا 21 36


الأقصر 21 37


أسوان 23 38


الوادى الجديد 23 37


حلايب 27 33


شلاتين 26 35

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