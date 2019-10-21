Advertisements

انخفاض صادرات اليابان للشهر العاشر على التوالي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:54 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
Advertisements
قالت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، إن الصادرات اليابانية انخفضت للشهر العاشر على التوالي في سبتمبر وسط ضعف الطلب في الصين وكوريا الجنوبية والأسواق الآسيوية الأخرى.

أظهرت البيانات تأثيرًا عميقًا من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبين اليابان وكوريا الجنوبية المجاورة.

وقالت وزارة المالية إن العجز التجاري في سبتمبر بلغ 1.1 مليار دولار، وهو الشهر الثالث على التوالي من الحبر الأحمر.

انخفضت الصادرات بنسبة 5.2 ٪ عن نفس الشهر في عام 2018، مع تباطؤ شحنات الآلات وقطع غيار السيارات. انخفضت الواردات بنسبة 1.5 ٪.

انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنحو 8٪ عن العام السابق بينما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 12٪. كما انخفض الفائض التجاري مع أمريكا بنسبة 3.5٪ إلى 564.1 مليار ين (5.2 مليار دولار).

وقال هارومي تاجوشي، الخبير الاقتصادي لدى HIS Markit، إن العجز التجاري يعكس العجز التجاري المستمر مع آسيا، وكذلك الزيادة في ذلك مع الولايات المتحدة.

وأضاف تاجوشي: "تراجعت مخاطر تقلص الصادرات بشكل كبير ولكن من المتوقع أن يكون هناك حاجة إلى وقت قبل أن تتمكن الصادرات من التعافي بشكل كبير".

لقد أثرت حرب التعريفة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين على المنطقة، مما ألحق الضرر بالمصنعين داخل سلاسل الإمداد الممتدة. وفي الوقت نفسه، زاد الخلاف بين اليابان وكوريا الجنوبية حول صادرات بعض سلع التكنولوجيا الفائقة.

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حرب التعريفة الجمركية انخفاض صادرات اليابان اليابان وكوريا الجنوبية الولايات المتحدة والصين التوترات التجارية

موضوعات متعلقة

الميزان التجاري اليابانى يسجل أول عجز منذ 3 سنوات

تراجع فائض الميزان التجاري في اليابان بنسبة 90 % خلال الشهر الماضي

تراجع الصادرات اليابانية في مايو الماضي للشهر السادس على التوالي

تراجع صادرات اليابان في يونيو متأثرة بحروب التجارة العالمية

تراجع الصادرات اليابانية بأكثر من التوقعات في الشهر الماضي

تراجع صادرات كوريا الجنوبية في أغسطس مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

العجز التجاري الأمريكي يتقلص.. والعجز الصيني يتوسع

اقتصادي: تراجع صادرات الصين في أغسطس مع لدغات الحرب التجارية الأمريكية

في أغسطس.. صادرات الصين تتقلص بشكل غير متوقع مع انخفاض الشحنات الأمريكية

انكماش واردات الصين للشهر الخامس على التوالى خلال سبتمبر الماضي

أخبار تهمك

فاروق الباز يكشف حقيقة بناء سد النهضة على أرض هشة

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضي منصور يعلن تفاصيل تأجيل القمة

منذ حوالي 6 ساعات

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ حوالي 14 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status