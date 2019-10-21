انخفاض صادرات اليابان للشهر العاشر على التوالي

قالت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، إن الصادرات اليابانية انخفضت للشهر العاشر على التوالي في سبتمبر وسط ضعف الطلب في الصين وكوريا الجنوبية والأسواق الآسيوية الأخرى.



أظهرت البيانات تأثيرًا عميقًا من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبين اليابان وكوريا الجنوبية المجاورة.



وقالت وزارة المالية إن العجز التجاري في سبتمبر بلغ 1.1 مليار دولار، وهو الشهر الثالث على التوالي من الحبر الأحمر.



انخفضت الصادرات بنسبة 5.2 ٪ عن نفس الشهر في عام 2018، مع تباطؤ شحنات الآلات وقطع غيار السيارات. انخفضت الواردات بنسبة 1.5 ٪.



انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنحو 8٪ عن العام السابق بينما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 12٪. كما انخفض الفائض التجاري مع أمريكا بنسبة 3.5٪ إلى 564.1 مليار ين (5.2 مليار دولار).



وقال هارومي تاجوشي، الخبير الاقتصادي لدى HIS Markit، إن العجز التجاري يعكس العجز التجاري المستمر مع آسيا، وكذلك الزيادة في ذلك مع الولايات المتحدة.



وأضاف تاجوشي: "تراجعت مخاطر تقلص الصادرات بشكل كبير ولكن من المتوقع أن يكون هناك حاجة إلى وقت قبل أن تتمكن الصادرات من التعافي بشكل كبير".



لقد أثرت حرب التعريفة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين على المنطقة، مما ألحق الضرر بالمصنعين داخل سلاسل الإمداد الممتدة. وفي الوقت نفسه، زاد الخلاف بين اليابان وكوريا الجنوبية حول صادرات بعض سلع التكنولوجيا الفائقة.

