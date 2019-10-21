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تعرف على موعد حفل نسمة عبد العزيز بدار الأوبرا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:57 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحيي عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، حفلًا موسيقيًا يوم 24 من الشهر الجاري على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.


تُقدم نسمة عبد العزيز، خلال الحفل مجموعة من المقطوعات الموسيقية الخاصة بها، مع أشهر المؤلفات الموسيقية الغربية.


أشهر ألحان الموسيقى العربية

كما تُقدم نسمة عبد العزيز مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي تناسب ألة الماريمبا والتي أعيد توزيعها خصيصًا لها.


توقيت الحفل

يٌقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويصاحب نسمة عبد العزيز فرقتها التي تعمل معها دائمًا.


نبذة عن نسمة عبد العزيز

جدير بالذكر أن نسمة عبد العزيز تخرجت من معهد الكونسرفتوار عام 1997، والتحقت بفرقة عمر خيرت، وفي عام 2001 بدأت العمل بمفردها وقدمت عدة كليبات خاصة بها وعزفت مقطوعاتها الخاصة بها "تيكو تيكو"، "فوجا". جالت كل محافظات مصر، واشتركت في حفلات أوبرا كثيرة داخل مصر وخارجها، وقدمت على شاشة المحور برنامجين "أوبرا شو" وهي عن عروض الأوبرا المختلفة، و"ليلتكم طرب" عن الموسيقى العربية.


نسمة عبد العزيز متزوجة من المنتج المعروف جلال زكي ودائمًا ما تقول عنه بأنه لولا وقوفه بجانبها ودعمه لها ما كانت تستطيع تحقيق طموحها".



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