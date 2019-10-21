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استشاري نفسي: يجب على الدولة منع ظهور "البلطجية والصيع" كأبطال على الشاشات

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:49 ص
الدكتور عمرو يسري
الدكتور عمرو يسري
نعيم يوسف
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أعرب الدكتور عمرو يسري، استشاري الطب النفسي، عن تعازيه لأسرة الشاب محمود البنا، المعروف بـ"شهيد الشهامة"، مشيرا إلى أن الأطفال الذين يموتون في سن صغير يدخلون الجنة ويأخذون أهلهم معهم أيضا.

وأضاف "يسري"، في لقاء مع برنامج "باب الخلق"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمود سعد، أن الحدث جلل، ويحدث كثيرًا في مصر ولكن لا تأخذ هذه الضجة والغضب، والبعض يتدخل في أعمال القضاء.

وتابع استشاري الطب النفسي، أن مشكلة كبيرة في تربية الأبناء حاليا هو ممثلين يحصلون على الملايين كل مهمتهم أن يظهروا على الشاشات "صيع وبلطجية"، ويظهرون في الأعمال الدرامية على أنهم رغم أنهم يقتلون الناس "هم يا عيني الغلابة والمنكسريين"، الأمر الذي يؤثر في الأطفال ويجعلهم يقتدون بهم، مطالبا الأجهزة المعنية بالتدخل في هذا الأمر.

وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى وهي أن البعض يفكر بطريقة "اعمل اللي انت عايزة ومحدش هيعملك حاجة"، وحتى لو صدر ضده حكما قضائيا فإنه لن يتم تنفيذه إلا بعد فترة كبيرة.

وشدد على أن المخدرات هي عامل أيضا من العوامل التي تؤديي بالشباب إلى ارتكاب الجرائم.

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