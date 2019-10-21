محامي بالنقض يكشف ما تفعله السلطة التركية في النساء (فيديو)



وأضاف "سليمان"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هذه النساء وضعت داخل السجون، وتم احتجاز بعضهن مع أطفالهن، ولكن في بعض الحالات تم نزع أطفالهن منهن، بالمخالفة إلى كل القوانين الموجودة في العالم.



وتابع المحامي بالنقض، أن الشرطة التركية قامت باعتقال 27 شخص نطموا وقفة قانونية بتصريح من السلطات المختصة يطالبون فيها بمعرفة مصير ذويهم، مشيرا إلى أن تركيا أيضا سنت قانونا قد يسمح بزواج القاصرات.

قال صلاح سليمان، المحامي بالنقض، إن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قدم تقريرًا عن وضع حقوق النساء في تركيا، وأشار إلى أنه تم القبض على 100 امرأة حامل، خلال عام 2018، بحجة أنهن متعاونات مع أزواجهن الذين ينتمون إلى جماعة "عبدالله جولن" التي يعتبرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جماعة إرهابية.