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ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الإفريقي بحفل افتتاح رائع

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:18 ص
لقطة_من_الحفل
لقطة_من_الحفل
آية حمروشي
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أختتمت فعاليات اليوم الأول لاسبوع شباب الجامعات الافريقي الأول، بحفل الافتتاح الذي ابهر كل الحاضرين، وعلى رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد اكتظت مدرجات استاد اسوان بالحضور الجماهيري الغفير الذين تفاعلو مع فقرات الحفل التي شملت عروضا لفرق الفنون الشعبية، بالإضافة الى العروض الرائعة التي قدمها طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية.

وفور انتهاء طابور العرض حرص الطلاب المشاركين في العروض الفنية والرياضية على التقاط صورا تذكارية مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة اسوان.


وكان وزير التعليم العالي قد شارك بالزي الرياضي مع الطلاب في كرنفال كبير بدأ من كورنيش اسوان حتى ستاد اسوان الذي شهد حفل افتتاح اسبوع شباب الجامعات الافريقية الأول.
ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الإفريقي بحفل افتتاح رائع
ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الإفريقي بحفل افتتاح رائع
ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الإفريقي بحفل افتتاح رائع
ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الإفريقي بحفل افتتاح رائع
ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الإفريقي بحفل افتتاح رائع
ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الإفريقي بحفل افتتاح رائع
ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الإفريقي بحفل افتتاح رائع
ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الإفريقي بحفل افتتاح رائع
ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الإفريقي بحفل افتتاح رائع
ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الإفريقي بحفل افتتاح رائع
ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الإفريقي بحفل افتتاح رائع
ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الإفريقي بحفل افتتاح رائع
ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الإفريقي بحفل افتتاح رائع
ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الإفريقي بحفل افتتاح رائع
ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الإفريقي بحفل افتتاح رائع
ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الإفريقي بحفل افتتاح رائع

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