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رضوى الشربيني: "الواحد محتاج ينهار بس معندوش وقت"

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:22 ص
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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غردت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر حسابها الشخصي  بموقع " تويتر" قائلة: "الواحد محتاج ينهار، بس معندوش وقت".


ورد أحد المتابعين عليها:  قائلًا: "وكيف للجمال أن ينهار وهل يجوز للقمر أن يختفي عن الأنظار،، حفظك الله من مكر وسوء الأشرار.


وعلقت أخر قائلة: "ليه يا رضوى الحياة حلوة، إزاي بقا تنهاري وانتي قدوة لناس كتير، يعملوا ايه ساعتها حضرتك، أنا بحبك جدآ، ربنا يكفيكي شر الانهيار".


الشربيني تعلق على واقعة شهيد الشهامة

على صعيد آخر: "نشرت الفنانة رضوى الشربيني عبر حسابها على " تويتر " فيديو متأثرة بحادثة محمود البنا شهيد الشهامة، قائلة: محمود يا حبيبي مات عشان كان بيدافع عن عرض بنت ، كان بيدافع عن شرف بنت ، كان بيدافع عن جنسنا، كان بيدافع عن بنتي وبيدافع عن بنتك وعن أختك وعن والدتك ومات، مات عشان كان بيدافع عن عرضي عن شرفي أنا.


ثم تابعت قائلة: "كان نفسي يا محمود لما عرفت قصتك أكون مخلفة ولد عشان يبقا زيك يا حبيبي ، كل بيت كان نفسه أنه يبقا عنده محمود البنا ، الشهم المؤدب اللي أمه تعبت في تربيته ، اللي عارف يعني ايه أخلاق وعارف يعني ايه أصول وعارف يعني ايه عرض ويعني ايه شهامة ويعني ايه شرف ، وعارف يعنى ايه ميصحش، أرجعوا يا جماعة عند كلمة ميصحش ، ارجعوا لكلمة الحرام وإلغوا كلمة العيب ، عشان الحرام باين والحلال كمان باين.


الشربيني تنشر "محمود البنا"

ونشرت رضوى الشربيني صورة "محمود البنا"، معلقة عليها قائلة: "القصاص لشهيد الشهامة".


عن رضوى الشربيني

واكتسبت رضوى الشربيني شهرة عن طريق تقديمها لبرنامج "هي وبس" الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة على الرغم من تقديمها العديد من البرامج التليفزيونية من قبل منها: برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، والبرنامج الإخباري "بروباجندا تي في" إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها "هي وبس".


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