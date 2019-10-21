"الإبراشي": اللبنانيون فرقتهم الطائفية وجمعهم حب الوطن (فيديو)



وأضاف في برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن المظاهرات مازالت مستمرة، وهي ضد النخبة السياسية الحاكمة كما حدث في الانتخابات التونسية حيث كان التصويت ضد النخبة السياسية الأمر الذي أدى إلى جولة إعادة بين أستاذ قانون ورجل أعمال بعيدا عن التيارات السياسية.



وأشار إلى أن أهم ما في المشهد الذي نراه الآن هو أن الولاء للبنان هو الأساس وليس الطائفة، لافتا إلى أن البعض حاول زرع الفتن الطائفية في مصر مثل لبنان والعراق ولكنهم فشلوا لأن مصر مجتمع متماسك.

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن هناك ميزة في الحراك اللبناني الأخير، وهو أن اللبنانيين تحركوا من أجل لبنان وليس الطائفة، كما كان في أوقات سابقة، مشيرا إلى أن الأوضاع في لبنان لها خصوصية كبيرة، حيث أن الشيعة يحركهم حزب الله وحركة أمل، والسنة يحركهم تيار المستقبل، والموارنة يحركهم ميشيل عون، وتيار سمير جعجع.