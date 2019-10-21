في أول ظهور.. لميس الحديدي توجه رسالة للشباب عن مظاهرات لبنان

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، في أول حلقات برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على قناة الحدث الفضائية، رسالة إلى الشباب الذي سخروا من الفتيات في مظاهرات لبنان، وقالت لهم: "كل همكم الشكل!! وهزاركم دمه تقيل جد".





وأوضحت "الحديدي"، أن مظاهرات الشعب اللبناني تعبر عن ألمه وغضبه من أحواله المعيشية، ولابد أن نكون في مصر أكثر تقديرا لما يمرون به لأننا مرينا بثورتين في نفس الظروف.





وتابعت: "وسط كل هذه الظروف فيه شباب متخيلين إن دمهم خفيف، وبدأوا في الهزار والنكت وكان الهدف من هذه النكت هي البنت اللبنانية في المظاهرات.. وشكلها ولبسها.. وحلاوتها.. والبعض قال استنوا يا شباب متتجوزوش اللبنانيات قادمات".





وأضافت: "الحقيقة ده هزار أنا اعتبرت دمه تقيل جدًا، وكأن كل اللي لفت انتباه هؤلاء اللي كتبوا البوستات العجيبة مش أن المرأة اللبنانية وقفت بكل شجاعة وقوة في التظاهرات، ولكن كل همهم الشكل، وده أمر مزعج يدعوا للكثير من الألم والأسى.. تحية كبيرة للبنانيات.. وإلى كل من كتبوا البوستات الغريبة أقول.. عيب،، وفكر انك تقف بقلبك وعقلك جنب الشعب اللبناني".



