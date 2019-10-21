تفاصيل جديدة عن جلسة محاكمة راجح وأعوانه يرويها محامي شهيد الشهامة (فيديو)



وأضاف "نصير" في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن المتهمين ظهر عليهم التأثر والخوف، والمحكمة وجهت لهم سؤالا وهو: هل قتلتم محمود البنا مع سبق الإصرار والترصد؟؟ فأنكروا التهمة.



وتابع محامي شهيد الشهامة، أن المتهمين دون سن الطفولة وبالتالي فإن المحكمة المختصة هي محكمة الطفل، ولكن المشكلة أن هناك ضغطا من الشارع المصري الذي مازال يعتقد بوجود شبهة تجاوز سن الطفولة عند هؤلاء المتهمين، معقبا: "المشكلة مشكلة الناس والجمهور".



وأشار إلى أنهم طلبوا من المحكمة استخراج بعض الأوقات الثبوتية الخاصة بالمتهمين، لا للتشكيك في تزويرها ولكن لطمأنة الجمهور والشعب.



ونفى ما تردد عن وجود توأم للمتهم بقتل "شهيد الشهامة" كما كان يشاع من قبل البعض.

قال عبد العزيز نصير، محامي الشاب "محمود البنا"، المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، إنه تم عقد جلسة لمحاكمة المتهمين باعتبارها محاكمة طفل، وفقا لما يقتضيه القانون أن تكون سرية وغير معلنة، وتم إخلاء الجلسة من الإعلاميين والمحامين والمواطنين، ما عدا المتهمين ومحاميهم ومحامي الضحية.