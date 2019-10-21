Advertisements

كامل الوزير للمصريين: "متخافوش.. ومحدش يهز ثقتكم في قيادتكم السياسية" (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:07 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، رسالة للشعب المصري قائلا: "أنا واحد من الشعب المصري، وكنت ضابط في القوات المسلحة وأصبحت وزير للنقل وبقولهم متخافوش.. ومحدش يهز ثقتكم في قيادتكم السياسية، ومحدش يهز ثقتكم في نفسكم من الأساس وفي بلدكم وحكومتكم".

وأضاف "الوزير" في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية: "مصر دولة قوية ومحورية وإن شاء الله هتقف على رجليها.. وهي واقفة على رجليها دلوقتي.. والمشروعات اللي بتتعمل هي مشروعات قومية وعملاقة وكبيرة.. أنا واحد من الناس اللي كان ليا الشرف أني أشتغل فيها".

وتابع وزير النقل: "انتظروا مصر إن شاء الله مصر قادمة".

هذا، وأشار إلى أن المشروعات الجديدة استثمارية بها مصانع ومشروعات ويمكن بيعها وبيع الأراضي ومن الأموال الخاصة بها تستفيد بها الدولة، لافتا إلى أن المرافق الأساسية من موازنة الدولة سواء من عائد المشروعات أو الضرائب.

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشروع كامل الوزير عمرو أديب أخبار

موضوعات متعلقة

بعد افتتاح مشروعات الكهرباء| السيسي للمصريين: اصبروا وسترون العجب (كلمة كاملة)

نصر سالم: رسالة السيسي خلال الندوة التثقيفية حول الشائعات قوية وهامة

بعد تعيين "كامل الوزير" وزيرًا للنقل.. خبراء: نموذج مشرف وإضافة كبيرة ‎

خبير مكافحة إرهاب دولي: الشعب المصري أصبح مدركًا لما يُحاك ضده

الوزير لموظفة قطع التذاكر: "لو في مواطن محتاج تذكرة ومافيش اعرضي عليه تذكرة واقف" (فيديو)

الوزير لصرافة تذاكر بمحطة مصر: "فاضية ومحدش بيحجز من عندك ليه؟" (فيديو)

عمرو أديب: "إحنا مش هنسلم البلد دي لحد ومصر هتفضل واقفة على رجليها" (فيديو)

الوزير: الدولة تتحمل 5 أضعاف ما يتحمله الراكب في السكة الحديد (فيديو)

أخبار تهمك

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضي منصور يعلن تفاصيل تأجيل القمة

منذ حوالي 5 ساعات

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

ستريم Online بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت bein goal بدون تقطيع ماتش مانشستر ضد ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status