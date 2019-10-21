كامل الوزير للمصريين: "متخافوش.. ومحدش يهز ثقتكم في قيادتكم السياسية" (فيديو)



وأضاف "الوزير" في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية: "مصر دولة قوية ومحورية وإن شاء الله هتقف على رجليها.. وهي واقفة على رجليها دلوقتي.. والمشروعات اللي بتتعمل هي مشروعات قومية وعملاقة وكبيرة.. أنا واحد من الناس اللي كان ليا الشرف أني أشتغل فيها".



وتابع وزير النقل: "انتظروا مصر إن شاء الله مصر قادمة".



هذا، وأشار إلى أن المشروعات الجديدة استثمارية بها مصانع ومشروعات ويمكن بيعها وبيع الأراضي ومن الأموال الخاصة بها تستفيد بها الدولة، لافتا إلى أن المرافق الأساسية من موازنة الدولة سواء من عائد المشروعات أو الضرائب.

وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، رسالة للشعب المصري قائلا: "أنا واحد من الشعب المصري، وكنت ضابط في القوات المسلحة وأصبحت وزير للنقل وبقولهم متخافوش.. ومحدش يهز ثقتكم في قيادتكم السياسية، ومحدش يهز ثقتكم في نفسكم من الأساس وفي بلدكم وحكومتكم".