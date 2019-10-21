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تفاصيل أول مؤتمر علمي عن العلاقة بين الأدب والسينما بجامعة القاهرة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:31 ص
بوابة الفجر
شيماء عطية
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تنظم شبكة آمون للباحثين فى الأدب والسينما، تحت رعاية الدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أول مؤتمر علمي يقام بالجامعة بقسم اللغة الفرنسية وآدابها برئاسة الدكتورة رانيا فتحى، يتناول العلاقة بين الأدب والسينما، وذلك فى الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل.


عن المؤتمر

من خلال العمل التحضيري المشترك على مدار عام ونصف بين منسقى المؤتمر وليد الخشاب من جامعة يورك بكندا وسلمى مبارك من جامعة القاهرة بمصر، اجتذب المؤتمر ثلاثين باحثا من العديد من الجامعات المصرية والأجنبية : القاهرة وحلوان والأسكندرية والأزهر، ومن جامعات العالم فى كندا وفرنسا وانجلترا والمغرب وتونس، بالإضافة لكبارالنقاد الصحفيين وشباب الباحثين والباحثين المستقلين المشاركين بأوراقهم.


أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر

تشكلت اللجنة العلمية للمؤتمر من عدد من الأكاديميين المرموقين بالجامعات المصرية والأجنبية، واختارت خمس وعشرين مشروعا بحثيا من ضمن المتقدمين بأوراقهم للمشاركة فى المؤتمر.


مواضيع الأبحاث

تتناول هذه الأبحاث السينما المصرية واقتباساتها من الأدب المصرى والعالمى من منظور تاريخى ونظرى وتطبيقى، وذلك منذ البدايات الكلاسيكية الأولى فى ثلاثينات القرن العشرين وحتى يومنا هذا.


محاضرات المؤتمر

يتضمن المؤتمر محاضرتين افتتاحيتين الأولى ل Jean Cleder أهم متخصص معاصر بفرنسا فى موضوع العلاقة بين الأدب والسينما، والثانية ل Michel Serceau أستاذ الدراسات السينمائية وصاحب الاهتمام الأكبر بالسينما العربية فى فرنسا.


تنتظم الأبحاث حول العديد من المحاور مثل : الاقتباس كانتقال عبر ثقافى ، الاقتباس والنوع والحداثة ، فنية الاقتباس وأبعاده النصية، الاقتباس كعملية عبور بين الوسائط الفنية، نجيب محفوظ فى السينما .


كما تتضمن جلسات المؤتمر عرض نتاج تجربة تقام للمرة الأولى بكلية الآداب جامعة القاهرة، وهى ورشة لكتابة السيناريو المقتبس عن العمل الأدبى قدمها المخرج وكاتب السيناريو سامى حسام الدين.


فعاليات ثقافية

وتقام كذلك على هامش المؤتمر عدة فعاليات ثقافية منها عروض سينمائية عن أفلام مقتبسة من الأدب بنادى سينما قسم اللغة الفرنسية، ومحاضرات ولقاءات تشارك فيها كاتبة السيناريو مريم ناعوم والمخرجة والمؤلفة نادية كامل وأستاذة العمارة ومدير بيت المعمار هبه صفى الدين.


تصميم بوستر المهرجان إهداء من الفنانة نللى الشرقاوى، والصورة مأخوذة من فيلم "زينب" الصامت (1930) إخراج محمد كريم. أول فيلم مقتبس فى تاريخ السينما المصرية.



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