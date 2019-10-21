تفاصيل أول مؤتمر علمي عن العلاقة بين الأدب والسينما بجامعة القاهرة





تنظم شبكة آمون للباحثين فى الأدب والسينما، تحت رعاية الدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أول مؤتمر علمي يقام بالجامعة بقسم اللغة الفرنسية وآدابها برئاسة الدكتورة رانيا فتحى، يتناول العلاقة بين الأدب والسينما، وذلك فى الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل.





عن المؤتمر

من خلال العمل التحضيري المشترك على مدار عام ونصف بين منسقى المؤتمر وليد الخشاب من جامعة يورك بكندا وسلمى مبارك من جامعة القاهرة بمصر، اجتذب المؤتمر ثلاثين باحثا من العديد من الجامعات المصرية والأجنبية : القاهرة وحلوان والأسكندرية والأزهر، ومن جامعات العالم فى كندا وفرنسا وانجلترا والمغرب وتونس، بالإضافة لكبارالنقاد الصحفيين وشباب الباحثين والباحثين المستقلين المشاركين بأوراقهم.





أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر