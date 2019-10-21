Advertisements

حقوقي: قطر تستغل الأطفال في التدريب على القتال والأعمال الإرهابية (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:27 ص
محمد عبد النعيم
محمد عبد النعيم
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال محمد عبد النعيم رئيس الجمعية المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن قطر تركز على السن الصغير من 12 سنة إلى 15 سنة، حتى في جلب العمالة الآسيوية للعمل بها، وهؤلاء يخرجون منه عبارة عن "مشروع إرهابي"، تستطيع أن تقاتل بهم في سوريا والعراق أو ليبيا وغيرها، مشيرا إلى أن بعضهم مات في المعارك ورجع إلى أهله في "توابيت".

وأضاف "عبد النعيم"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن قطر استغلت الأطفال لتدريبهم على الأعمال الإرهابية للقتال في بعض الدول المحيطة.

وتابع رئيس الجمعية المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن أكاديمية التغيير التي تمولها قطر، ويشرف عليها عزمي بشارة تحاول زرع الأفكار المعادية للدول في عقول الشباب الصغار، وقد طالبت الدول الأربعة المقاطعة لقطر بأن يتم إغلاق هذه الأكاديمية.

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشروع قطر توك شو أخبار

موضوعات متعلقة

3 أسباب خطيرة وراء تمويل قطر للإرهاب في أوروبا.. تعرف عليهم

صحف الخليج تكشف طلب غريب من هولندية لقطر.. وتؤكد: هذا ثمن تواجد أمريكا بسوريا

صحيفة: تنظيم الحمدين استغل الفكر الإخواني المتطرف لنشر الدمار في آسيا

صادق الغرياني يواصل تشويه العقيدة بـ"فتاوي سياسية" لدعم الإرهاب وميليشياته

المتحدة لحقوق الإنسان: قطر سلبت من المصريين أموالهم لمجرد تأييدهم لـ"السيسي"

كيف تمول قطر التنسيق التركي الإيراني الذي يعرقل السلام في الصومال؟

الإمارات تطالب قطر بوضع حد لخطاب التحريض على الكراهية

أخبار تهمك

عاجل.. مقتل مواطن ضربا بـ"الجزمة" على يد موظفة بمكتب التأمينات بالعاشر

منذ حوالي 17 ساعة

فاروق الباز يكشف حقيقة بناء سد النهضة على أرض هشة

منذ حوالي 7 ساعات

ماتش اليوم NOW مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ماتش ليفربول ضد مانشستر يونايتد Yalla ShooT كورة لايف ليفربول NOW

منذ حوالي 15 ساعة

ستريم Online بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت bein goal بدون تقطيع ماتش مانشستر ضد ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status