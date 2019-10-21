حقوقي: قطر تستغل الأطفال في التدريب على القتال والأعمال الإرهابية (فيديو)





وأضاف "عبد النعيم"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن قطر استغلت الأطفال لتدريبهم على الأعمال الإرهابية للقتال في بعض الدول المحيطة.



وتابع رئيس الجمعية المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن أكاديمية التغيير التي تمولها قطر، ويشرف عليها عزمي بشارة تحاول زرع الأفكار المعادية للدول في عقول الشباب الصغار، وقد طالبت الدول الأربعة المقاطعة لقطر بأن يتم إغلاق هذه الأكاديمية.

قال محمد عبد النعيم رئيس الجمعية المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن قطر تركز على السن الصغير من 12 سنة إلى 15 سنة، حتى في جلب العمالة الآسيوية للعمل بها، وهؤلاء يخرجون منه عبارة عن "مشروع إرهابي"، تستطيع أن تقاتل بهم في سوريا والعراق أو ليبيا وغيرها، مشيرا إلى أن بعضهم مات في المعارك ورجع إلى أهله في "توابيت".